يا أهل المعارضة

بقلم : محمد عتيق



كل قوي ‏المعارضة في الساحة تهدف الى إسقاط النظام واقامة البديل الوطني الديمقراطي عبر استنهاض الحركة الجماهيرية في إتجاه الانتفاضة الشعبية الشاملة كوسيلة لتحقيق ذلك الهدف .. ‏بعض تلك الأحزاب ، وبالتنسيق والتحالف مع النشاط المدني للحركات المسلحة في الجبهة الثورية ، (الحركة الشعبية شمال ، حركة العدل والمساواة و حركة تحرير السودان /مناوي ) رأت ان ‏حواراً مع النظام يفضي إلى تفكيكه ويحقق نفس الهدف في التحول الديمقراطي الكامل وإقامة البديل الوطني ، مثل هذا الحوار هو أيضاً وسيلة نضالية لا تتناقض مع وسيلة الانتفاضة الشعبية ‏بل هي وسيلة مفضلة لسببين رئيسيين :

‏أنها توفر الأرواح والممتلكات التي عادةً ما تكون مهراً وثمناً للانتفاضة ..

‏وأن المطالبة به والموافقة عليه تجعلك مقبولاً للعالم من حولك ، العالم الذي تسوده لغة الحوار والحلول السلمية ..

‏بعض القوي رفضت هذه الفكرة وتمسكت بالانتفاضة ‏وسيلةً وحيدةً لإسقاط النظام ،

فانقسم ‏الجسم ‏الذي كان يضمهم لتحتفظ قوي الوسيلة الواحدة ‏باسمه (قوي الإجماع الوطني) ‏وقوي الوسيلتين اتخذت (نداء السودان) اسماً لها .. ‏كل الأطراف تؤمن بالانتفاضة الشعبية طريقاً لاسقاط النظام ، وبعضها تضيف عليها (الحوار بشروطه) كطريق أيضاً لنفس الهدف ..

‏هذا موجز للمشهد في ساحة المعارضة ، ولا يملك المراقب الوطني إلا أن ‏يتوقع من الطرفين أن ‏يشرعا ‏في برنامج عملي مشترك لاستنهاض الحركة الجماهيرية على طريق الإنتفاضة (الوسيله المتفق عليها بينهم) ، ويعمل الطرف الذي يؤمن بوسيلة ‏إضافية ما يمليه عليه ذلك الإيمان .. ‏الا أن ما يحدث - وللأسف - غير ذلك ، ‏الذي يحدث هو العكس تماماً : ‏الواجب الأكبر الذي يقوم به أحدهما بهمة عالية ‏هو كيل الاتهامات ‏للآخر (بالتصريحات والحوارات الصحفية) ‏بأنه يسعى لما أسموه ب (‏الهبوط الناعم) بمعنى مصالحة ‏النظام والانخراط في اجهزته ، ‏ويجد هذا الآخر نفسه مستغرقاً ومقيداً ‏بتحركات و مبادرات المجتمع الدولي و الآلية الإفريقية ورئيسها ثامبو امبيكي .. ‏لا تجد نشاطاً معارضاً ملموساً على الأرض .. ‏والنظام وأركانه وأنجاله ‏سعيدون ويتمايلون طرباً بما يجري في صفوف المعارضة ..

‏فيا أهل المعارضة في الخندقين ، قواعد وقيادات ، نساءاً ورجالاً :

ثلاثون عاماً ووطنكم يخضع للنهب والتدمير ، للرهن والتمزيق ..

ثلاثون عاماً والأجيال من ابنائكم يخضعون لاسوا صيغ التجهيل والتعليم الفاسد والانحطاط بالاهتمامات ..

ثلاثون عاماً والفضاء من حولكم يمور بالدجل والاستهتار ، والمنابر يسودها المشعوذون والعاطلون عن المواهب ..

ثلاثون عاماً وشعبكم يموت كل يوم جوعاً وغبناً ، مرضاً وغيظا ..

ثلاثون عاماً ، وسودانكم لا زرع ولا ضرع ، واسمه يتراجع مهرولاً في بورصات النمو والرقي والتقدم ، بل وفي السمعة والاحترام ..

ثلاثون عاماً ونساء وطنكم - أخواتكم وبناتكم - يتربص بهن الهوس ليل نهار جلداً وإذلالاً وكسر خواطر ..

ثلاثون عاماً -باختصار - والبؤس يتربع في وطنكم ونفوس مواطنيكم ..

واعلموا ان ابناء شعبنا بكل فئاته - باستثناء عضويتكم - قد يئسوا (او كادوا) من جدواكم ،

فلنترك ، يا أهل المعارضة ، كل الذي نحن فيه ، وكل الذي مضي ، نسحب أسلحتنا المصوبة في وجوه بعضنا البعض - كلماتاً وأفعالاً - ونوجهها في وجهتها الصحيحة ، نحو النظام الفاسد المستبد .. فكل يوم يمضي علي وطننا في هذا الحال هو مسؤولية في رقابنا جميعاً بموازين الدنيا والآخرة ..

لا ملتحد بعد الان من مواجهة المهام الجسام وانتضاء المبادئ الصادقة النبيلة ..