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(يوناميد) تؤكد الالتزام بمساعدة الأطراف للتوصل إلى سلام بدارفور

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الخرطوم 24 مايو 2017 ـ أكدت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور "يوناميد" التزامها ببذل كل الجهود الممكنة في حدود قدراتها وتفويضها لمساعدة أطراف النزاع في التوصل إلى سلام دائم ومستمر في الإقليم.

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رئيس بعثة (يوناميد) جيريمايا مامابولو

ودعا رئيس "يوناميد" جيرمايا ماما بولو في رسالة وجهها لحكومة وشعب السودان بمناسبة شهر رمضان، الأربعاء، أطراف النزاع الى "الانخراط في حوار هادف يؤدي الى السلام لأجيال الحاضر والمستقبل والتفكير في التقدم المحرز لأهل دارفور".

وتقاتل الحكومة السودانية مجموعة حركات مسلحة بإقليم دارفور منذ 14 عاما.

وأعرب ماما بولو عن أمله في أن يترجم السودانيون وشعب دارفور خاصة "جوهر الإسلام الذي هو دين المحبة والرحمة والسلام الى عمل ينخرطوا من خلاله في حوار بناء يؤدي بدوره الى السلام".

وتابع "التسامح والعفو جزء لا يتجزأ من الصيام وأن تمنح روح الشهر الفضيل الرغبة والقوة والإصرار لأطراف النزاع لتحقيق السلام".

وتأتي رسالة رئيس البعثة بعد ساعات من تحذيرات يوناميد من "نكسة فادحة" للاستقرار بإقليم دارفور، في أعقاب معارك اندلعت اليومين الماضيين بين قوات الحكومة والحركات المسلحة بولايتي شمال وشرق دارفور.



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