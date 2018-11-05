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(يوناميد) تخلي موقعين في جنوب دارفور الشهر المقبل

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الخرطوم 5 نوفمبر 2018- أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور عن ترتيبات لتسلم موقعين من بعثة حفظ السلام (يوناميد) الشهر القادم على أن تتسلم الموقع الرئيسي للبعثة في نيالا مطلع يناير المقبل، في إطار الاستراتيجية المتعلقة بالانسحاب الكلي بحلول 2020.

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يوناميد تسلم مركز الشرطة في معسكر (عطاش) لحكومة السودان ـ نيالا 14 أكتوبر 2018

وقال معتمد شؤون الرئاسة المشرف على استلام مواقع البعثة المختلطة في جنوب دارفور عيسى باسي للمركز السوداني للخدمات الصحفية الاثنين إنه وفقا لخطة الانسحاب التدريجي لليوناميد سوف تسلم البعثة آخر مقر لها بنيالا مطلع العام المقبل.

وأوضح إن معسكرات البعثة التي سيتم استلامها الشهر القادم بكل من قريضه وبرام سيتم استخدامها لخدمة المجتمع.

وأكد باسي إن دارفور عامة وجنوب دارفور خاصة ليست في حاجة لوجود اليوناميد بعد ان أصبحت الأوضاع بها مستقرة بشهادة المجتمع الدولي.

والأربعاء الماضي سلمت البعثة موقعها الميداني في "شعيرية" بولاية شرق دارفور الى حكومة السودان في ثاني موقع ميداني تنسحب منه خلال أكتوبر الحالي.

وكانت البعثة سلمت قبل أكثر من عشرين يوما موقعها الميداني في منطقة السريف بولاية شمال دارفور إلى الحكومة فضلا عن تسليم مركز الشرطة المجتمعية في معسكر (السلام) للنازحين لسلطات ولاية جنوب دارفور.

وفي ولاية وسط دارفور، تسلمت جامعة زالنجي، الاثنين مقر قاعدة (مكجر) التي انسحبت منها قوات البعثة الاممية المشتركة.

وأكدت حكومة الولاية وفقا لموقع (الشروق) أن انسحاب اليوناميد من مكجر يمثل نقطة تحول في تعزيز الأوضاع الأمنية وتحقيق السلام واختفاء مظاهر العنف بين المجتمعات.

من جانبه، قال ممثل بعثة اليوناميد، مستر مامادو، إن قرار إخلاء الموقع جاء إنفاذاً لقرار مجلس الأمن بخفض عناصر البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من ولايات دارفور، بعد تحسن الوضع الأمني وانسياب الحياة بشكل طبيعي بدارفور.

وتعتزم جامعة زالنجي تحويل مقر مكجر إلى كلية تنمية المجتمع ومركز لدراسات السلام.



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