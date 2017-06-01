 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 1 حزيران (يونيو) 2017

(يوناميد) تدين مقتل جندي نيجيري وتطالب الحكومة بتوقيف الجناة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الفاشر1 يونيو 2017 – شجبت بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) حادثة مقتل أحد جنود بعثتها في دارفور وطالبت الحكومة السودانية بسرعة توقيف الجناة ومحاكمتهم

JPEG - 22.9 كيلوبايت
صورة لضباط من بعثة اليوناميد - رويترز

وقالت البعثة في بيان صدر الخميس، وتلقته (سودان تربيون) إن " أحد حفظة السلام النيجيريين ببعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور لقى مصرعه ظٌهر يوم 31 مايو 2017، على أيدي مسلحين مجهولين إثرحادث إستيلاء على سيارة في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور".

وأضاف البيان "تشجبُ اليوناميد بشدّة هذا الحادث الذي يشكل إنتهاكاً للقانون الدولي".

وأفاد البيان إنه جرى إبلاغ السلطات السودانية المعنية بالحادث ، و تابع "تحثُ اليوناميد الحكومة السودانيّة على القبض وبسرعة على الجناة وتقديمهم للعدالة".

وأرسلت البعثة تعازيها لاسرة الفقيد وزملائه ولحكومة نيجيريا الفدرالية.

وكان مصدر مسؤول بالبعثة فضّل حجب اسمه قال لـ"سودان تربيون" يوم الأربعاء، إن مجموعة مسلحة أطلقت أعيرة نارية كثيفة على الجندي النيجيري أثناء تواجده بالمنطقة الصناعية لشراء بعض قطع الغيار، وأصيب بجروح، حيث تم إسعافه إلى مستشفى نيالا لكنه فارق الحياة فور وصوله المستشفى.

و"يوناميد" التي يبلغ قوامها حوالى 20 ألف جندي وشرطي من أكثر من 30 بلدا، تنتشر في دارفور منذ عام 2007، وتعتبر بين أكبر بعثات حفظ السلام في العالم

ومنذ 2014 تطالب الحكومة بسحب البعثة من الإقليم بحجة استقرار الأوضاع، لكن مفاوضاتها مع المنظمتين الإفريقية والأممية لا تزال بطيئة، وسط معارضة دول كبرى على رأسها الولايات المتحدة الأميركية ، لعملية الإنسحاب ورهنها بقدرة السلطات السودانية توفير الأمن في الإقليم المضطرب.

وشددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في جلسة لمجلس الأمن عقدت خلال أبريل الماضي، على أنه قبل انسحاب يوناميد يجب على الخرطوم أن تدعم عملية السلام الرامية إلى إنهاء النزاع في دارفور وأن تحمي المدنيين وأن تمنع أعمال العنف في الإقليم.

وأضافت: "لا يكفي أن تعد الحكومة بأنها ستفعل ذلك.. نحن بحاجة لأدلة".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

المتصوفة والوهابيون وبينهما الدولة 2017-06-01 13:54:37 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com إستضافني الأستاذ الطاهر التوم في أول أيام شهر رمضان الكريم في برنامج "حواريات" على قناة سودانية 24 مع ثلاثة شيوخ كرام من المتصوفة لمناقشة تداعيات الأزمة الأخيرة بين الطرق الصوفية (...)

كم هي قيمتك يا نخاس؟ رسالة إلى والي شرق دارفور ونظامه 2017-05-27 11:57:23 مبارك أردول لقد شاهدت فيديو الحديث العنصري المتخلف والموغل في الرجعية الذي أدلى به والي شرق دارفور أنس عمر، في حشد يقدر بالعشرات من أتباعه، كان معتليا ظهر عربته ويلوح بعصاته، وجاء خطابه القمئ على أثر معارك القوات (...)

إبراهيم أحمد محمد عثمان 2017-05-25 14:44:07 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com خطَّ الأستاذ إبراهيم الميرغني الأسبوع الماضي كلمةً مكتوبة يرُّدُ فيها على ناقديه الذين تبادلوا صوراً له في رحلة صيدٍ بإحدى بوادي السودان، ولم نستسغ في نقدهم التطرُّق لشؤون شخصية (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.