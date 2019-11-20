الخرطوم 20 نوفمبر 2019 - كشف الممثل الخاص المشترك للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور "يوناميد"، جيريمايا مامابولو، الأربعاء، عن تسليمهم أكبر معسكرات البعثة في نيالا إلى مسؤولين بوزارة الخارجية السودانية، تبلغ قيمة أصولها 99.4 مليون دولار.

جيرمايا مامابولو متحدثا في مؤتمر صحفي بالخرطوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 (صورة ليوناميد)

وقال مامابولو، في مؤتمر صحفي، بالخرطوم إن مجلس الأمن الدولي تبنى مؤخرا القرار 2495 في 31 أكتوبر 2019، الذي مدد تفويض بعثة حفظ السلام حتى 31 أكتوبر 2020، بناء على طلب من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، للأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

وأوضح أن القرار حافظ على السقف الحالي للقوات العسكرية عند 4.05 جندي 0، و2.500 لقوات الشرطة حتى 31 مارس 2020 موعد اجتماع المجلس لمراجعة تفويض البعثة.

وأوضح أن القرار يعمل على حماية المدنيين، ومراقبة حقوق الإنسان ورفع تقارير بشأنها، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إضافة إلى حماية العاملين في الشؤون الإنسانية العاملين في دارفور.

وأشار إلى أنه بموجب القرار، فإن حكومة السودان أقرت بالتزامها باستخدام موقع الفريق ومواقع الفرق الأخرى التي سلمت سابقا إلى الحكومة حصريا للأغراض المدنية وفقا لقواعد ولوائح الأمم المتحدة.

ودعا مامابولو، الحكومة السودانية والمجموعات المسلحة للعمل مع الأمم المتحدة والعاملين في الحقل الإنساني لدعم الوصول الإنساني للمناطق النائية في دارفور على وجه التحديد لضمان وصول المساعدات الإنسانية في وقتها وبطريقة فاعلة.

كما حث، الحركات المسلحة الرافضة للحاق بالعملية السلمية لتحقيق سلام عادل وشامل في دارفور وفي البلاد بأكملها.

وأضاف، "نأمل في أن توفر المفاوضات في هذا المنعطف فرصة متكافئة للاستماع لجميع وجهات النظر وتقديم التنازلات من أجل الشعب السوداني وتطلعاته للحرية والسلام والعدالة".

وعقدت في 14 أكتوبر الماضي، بعاصمة جنوب السودان جوبا، مباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، من أجل التوصل لاتفاق سلام.

وتم الإعلان عن تأجيل الجولة الثانية التي كانت مقررة الخميس المقبل الى العاشر من ديسمبر الجاري.