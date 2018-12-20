(يوناميد) تسلم الحكومة السودانية 10 مقار انسحبت منها خلال شهرين

الخرطوم 20 ديسمبر 2018- قالت البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور(يوناميد) إنها أكملت الخميس إغلاق وتسليم 10 مواقع ميدانية لحكومة السودان بعد تسليم موقعها في( قريضة) بولاية جنوب دارفور.

مراسم تسليم يوناميد موقعها الميداني بالسريف في شمال دارفور لحكومة السودان ـ 8 أكتوبر 2018

وأفادت في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) إن إغلاق المواقع يتسق مع المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة البعثة الجارية الآن انفاذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2429 الصادر في يوليو2018.

وأوضحت أن المواقع التي تم تسليمها للحكومة السودانية بين شهري أكتوبر وديسمبر 2018، تشمل السريف وأم برو وكورما في ولاية شمال دارفور؛ ولبدو وشعيرية في ولاية شرق دارفور؛ ومُكجر في ولاية وسط دارفور؛ ومستيري ومورني في غرب دارفور بالإضافة إلى برام وقريضة في جنوب دارفور.

وحثت البعثة حكومة السودان على الالتزام بتعهدها باستخدام هذه المرافق للأغراض المدنية غير العسكرية ولفائدة المجتمعات كما نصت عليه مذكرات التفاهم ومستندات التسليم التي وقع عليها الطرفان.

وقال المُمثل الخاص المشترك لبعثة اليوناميد، جيريمايا مامابولو "إن اليوناميد مُلتزمةُ بدعم حكومة السودان لتحسين حياة المواطنين في دارفور. ومن ثم، يتوجب أن تستخدم هذه المرافق كي تٌسهم كمؤسسات مدنية كجامعات ومشافي ومدارس لتُلبي الحاجات الماسة للصحة والتعليم ويَنتفعُ بها قطاع عريض من المواطنين".

وأشارت البعثة في تصريحها الى أن ذلك يأتي تماشياً مع تركيز اليوناميد الراهن على أنشطة دعم الاستقرار والتنمية في دارفور ووفقاً لممارسات الأمم المتحدة المعمول بها في مناطق أخرى من العالم إبان مرحلة ما بعد الصراع.