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(يوناميد) تسلم الحكومة مراكز شرطة بمخيمي نازحين في دارفور

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الخرطوم 16 أكتوبر 2018 ـ قالت بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد"، الثلاثاء، إنها سلمت حكومة السودان مركزين للشرطة بمعسكرين للنازحين في ولاية جنوب دارفور، ضمن خططها للإنسحاب من الإقليم تدريجيا.

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يوناميد تسلم مركز الشرطة في معسكر (عطاش) لحكومة السودان ـ نيالا 14 أكتوبر 2018

وينتظر أن تسلم يوناميد موقعين للحكومة في ولاية غرب دارفور بحلول نوفمبر المقبل وفقا للخطة الموضوعة، حيث يفترض أن تنهي البعثة تواجدها في الإقليم بحلول العام 2020.

وبحسب نشرة للبعثة فإن يوناميد سلمت رسميا الحكومة السودانية الأحد الماضي مركزين للشرطة المجتمعية بمخيمي "عطاش" و"دريج" في مدينة نيالا بجنوب دارفور.

وقالت النشرة التي تلقتها (سودان تربيون): إن "تسليم الموقعين هو جزء من عملية إعادة تشكيل البعثة الجارية الآن تمهيداً لخروجها التدريجي من دارفور، حسب تفويض مجلس الأمن الدولي في قراره رقم (2429)".

يشار إلى أن البعثة سلمت قبل أسبوع موقعا ميدانيا لها في منطقة السريف بولاية شمال دارفور لحكومة السودان، فضلا عن مركز للشرطة المجتمعية في معسكر (السلام) للنازحين بجنوب دارفور.

وأكملت "يوناميد" العام الماضي الانسحاب من 11 موقعا ميدانيا بدارفور وبدأت فعليا تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تقليص القوات على أن يكون مركز عمل البعثة في "قولو" بجبل مرة إنفاذا لقرار مجلس الأمن الصادر في يونيو 2017.

ونشرت قوات "يوناميد" مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003، وتعد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم، بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية.



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