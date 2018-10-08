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(يوناميد) تسلم السودان مركزا شرطيا بمخيم للنازحين في دارفور

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الخرطوم 8 أكتوبر 2018- قالت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) إنها سلمت مركز الشرطة المجتمعية في معسكر (السلام ) للنازحين بجنوب دارفور الي حكومة السودان.

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برهانمسكيل نيغا رئيس القاطاع الجنوبي في يوناميد يوقع على أوراق تسليم مركز الشرطة

وأفادت نشرة إعلامية للبعثة الإثنين أن عملية تسليم المركز تعد جزء من اعادة تشكيل البعثة الجارية الان تمهيداً لخروجها التدريجي من دارفور، حسب تفويض مجلس الامن الدولي في قراره رقم 2429.

ومثل البعثة في مراسم التسليم رئيس مكتب اليوناميد في القطاع الجنوبي برهانمسكيل نيغا.

ووفقا للخطة الموضوعة فإن البعثة ستسلم موقعين للحكومة في ولاية غرب دارفور بحلول الشهر المقبل.

وكانت "يوناميد" أكملت الانسحاب من 11 موقعا ميدانيا في دارفور وبدأت فعليا تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تقليص القوات على أن يكون مركز عمل البعثة في "قولو" بجيل مرة إنفاذا لقرار مجلس الأمن الصادر في يونيو 2017.

ويفترض أن تنهي البعثة المختلطة تواجدها في الاقليم السوداني بحلول العام 2020.

ونشرت قوات "يوناميد" مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003، وتعد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم، بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية.



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