 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 1 أيار (مايو) 2019

(يوناميد) تسلم رئاسة القطاع في شرق دارفور الى جامعة الضعين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الضعين 1 مايو 2019 – قالت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور(يوناميد) إنها أغلقت الثلاثاء رئاسة قطاعها في الضعين بولاية شرق دارفور وسلمته الى السلطات الحكومية هناك.

JPEG - 65.1 كيلوبايت
يوناميد تسلم موقعها في مورني بغرب دارفور للحكومة ـ 18 نوفمبر 2018

وأفادت البعثة في بيان صحفي الأربعاء أن الحكومة المحلية أوضحت ان مقر رئاسة القطاع السابق والأصول الأخرى ذات الصلة سيتم استخدامها كتوسعة لجامعة الضعين فيما سيتم استخدام مشفى المستوى الأول بالمعسكر كمركز صحي يوفر خدمات في مجال النساء والتوليد.

وطبقا للبيان فإن مستندات التسليم التي تضمنت تفاهماً حول الاستخدام المستقبلي للمباني بالإضافة الى قائمة حصرية للأصول والمنقولات، مهرت بتوقيع رئيس مكتب القطاع الشرقي لانديغ باجي، نيابة عن البعثة فيما وقع مدير عام مكتب الوالي، إسماعيل ادم عبد الله نيابة عن الولاية.

وأكد رئيس موظفي اليوناميد لوك مهلابا، على ضرورة الوفاء بالالتزام في استخدام تلك المنشآت للأغراض المدنية إضافة الى اشراك المجتمع وضمان الشفافية أثناء عملية النقل.

وقال" استعدادا لتسليم مرافق اليوناميد للحكومة المُضيفة، قامت البعثة بمشاورات مكثفة مع حكومة السودان والحكومات الولائية وممثلين من المجتمع المدني حيث وافق الجميع والتزمت الحكومة كذلك بمبدأ استخدام جميع هذه المنشآت للأغراض المدنية"

وابدى ممثل الحكومة السودانية تقديره لليوناميد على تسليم المنشآت وتعهد باستخدامها لفائدة المجتمع كما نصت مذكرة التفاهم الموقعة بين اليوناميد وحكومة ولاية شرق دارفور.

ودعا المجتمع للعمل سويا معرباً عن أمله في ان تستخِدم المؤسستين، جامعة الضعين ووزارة الصحة تلك المنشآت لفائدة المواطنين في شرق دارفور.

وفضلاً عن كون المباني جاهزة على الأرض، فمعظمها مجهز بالأثات ومكيفات الهواء وشملت المواد المسلمة سيارات ومنشأة لمعالجة المياه ومولدات طاقة.

وقال مهلابا:" تتطلع البعثة الى أن تتولى كل من جامعة الضعين ووزارة الصحة هذه المرافق واستخدامها في وقت مبكر كي يتثنى لمجتمعات شرق دارفور جني ثمار هذه الأصول"

يذكر أن هذه أول رئاسة قطاع يتم أغلاقها وتسليمها وفقاً للمرحلة الثانية من عملية تقليص البعثة الجارية الآن بموجب تفويض مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2429 الصادر في يوليو2018.

ويتوقع أن تنهي بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجودها في دارفور بحلول منتصف العام 2020، حيث شرعت منذ العام الماضي في تقليص وجودها بولايات دارفور، وركزته حول منطقة جبل مرة التي لازالت تشهد مناوشات عسكرية بين القوات الحكومية وحركة عبد الواحد نور.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ظواهر ومخاوف 2019-05-01 19:04:53 بقلم : محمد عتيق لقادة الحراك الشعبي العظيم في قوي الحرية والتغيير طريقتهم وخططهم في العمل السياسي (كياسة ودبلوماسية وهدوء... الخ) ، والتي نحترمها ، أما منابر الرأي والرصد فانها لا تلتزم إلا بما تراه وتلاحظه أو حتي ما (...)

ساطع الحاج يركل فلول مائدة عوض فلسـطيني!! 2019-04-26 08:29:30 شوقي إبراهيم عثمان قدم تلفزيون أمدرمان (الكيزاني) حلقة طريفة "كرتونية" تسمى "لقاء خاص جداً" في الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 22 أبريل 2019م بقناة امدرمان الفضائية، والتي تحتاج إلى نظافة شديدة من الجرثومة الكيزانية (...)

أوجاع مخاض انتقال حقيقي لميلاد جديد 2019-04-25 23:47:26 بقلم: خالد التيجاني النور (1) وبلادنا تكابد آلام مخاض انتقال تاريخي بأمل الخروج إلى الأبد، ليس فقط من شمولية العهد الإنقاذي بكل تبعاته الكارثية، بل من كل الذهنية السياسية التي تنكّبت الدرب طوال سنّي الاستقلال، ثمة حقائق (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.