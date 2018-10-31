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(يوناميد) تسلم موقعا ميدانيا بشرق دارفور لحكومة السودان

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الخرطوم 31 أكتوبر 2018 ـ قالت بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد"، الأربعاء، إنها سلمت موقعها الميداني في "شعيرية" بولاية شرق دارفور الى حكومة السودان في ثاني موقع ميداني تنسحب منه خلال أكتوبر الحالي.

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الحكومة تتسلم موقع يوناميد الميداني في (شعيرية) بشرق دارفور ـ 30 أكتوبر 2018

وكانت البعثة سلمت قبل عشرين يوما موقعها الميداني في منطقة السريف بولاية شمال دارفور إلى الحكومة فضلا عن تسليم مركز الشرطة المجتمعية في معسكر (السلام) للنازحين لسلطات ولاية جنوب دارفور.

وطبقا لنشرة صحفية ليوناميد تلقتها "سودان تربيون" فإنها سلمت يوم الثلاثاء بشكل رسمي موقعها الميداني في شعيرية بشرق دارفور الى الحكومة السودانية.

وقالت النشرة إن عملية التسليم حضرها مسؤولون حكوميون وممثلو يوناميد، ضمن عملية اعادة تشكيل البعثة الجارية الآن وفقاً لتفويض مجلس الأمن الدولي في قراره رقم (2429).

وأكملت "يوناميد" العام الماضي الانسحاب من 11 موقعا ميدانيا في دارفور وبدأت فعليا تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تقليص القوات على أن يكون مركز عمل البعثة في "قولو" بجبل مرة إنفاذا لقرار مجلس الأمن الصادر في يونيو 2017.

وينتظر أن تسلم يوناميد موقعين للحكومة في ولاية غرب دارفور بحلول نوفمبر المقبل وفقا للخطة الموضوعة، حيث يفترض أن تنهي البعثة تواجدها في الإقليم السوداني بحلول العام 2020.

ونشرت قوات "يوناميد" مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003، وتعد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم، بعد البعثة الأممية بالكونغو الديمقراطية.



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