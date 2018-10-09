(يوناميد) تسلم موقعا ميدانيا بشمال دارفور لحكومة السودان

الخرطوم 9 أكتوبر 2018 ـ قالت بعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد"، الثلاثاء، إنها سلمت موقعا ميدانيا للبعثة في منطقة السريف بولاية شمال دارفور إلى حكومة السودان.

مراسم تسليم يوناميد موقعها الميداني بالسريف في شمال دارفور لحكومة السودان ـ 8 أكتوبر 2018

وكانت البعثة قد سلمت الساعات الماضية مركز الشرطة المجتمعية في معسكر (السلام ) للنازحين بولاية جنوب دارفور الى حكومة السودان.

وطبقا لنشرة صحفية أصدرتها يوناميد، الثلاثاء، فإن البعثة سلمت بشكل رسمي يوم الإثنين موقعها الميداني في السريف إلى الحكومة السودانية، وحضر مراسم التسليم والتسلم مسؤولون حكوميون وممثلون للبعثة.

وقالت النشرة التي تلقتها "سودان تربيون" إن الخطوة "هي جزء من اعادة تشكيل البعثة الجارية الأن وفقاً لتفويض مجلس الأمن الدولي في قراره رقم (2429)".

وأكملت "يوناميد" العام الماضي الانسحاب من 11 موقعا ميدانيا في دارفور وبدأت فعليا تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تقليص القوات على أن يكون مركز عمل البعثة في "قولو" بجبل مرة إنفاذا لقرار مجلس الأمن الصادر في يونيو 2017.

وينتظر أن تسلم يوناميد موقعين للحكومة في ولاية غرب دارفور بحلول نوفمبر المقبل وفقا للخطة الموضوعة، حيث يفترض أن تنهي البعثة تواجدها في الإقليم السوداني بحلول العام 2020.

ونشرت قوات "يوناميد" مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003، وتعد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم، بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية.