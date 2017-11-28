(يوناميد) تعلن التحقيق مع أحد موظفيها في (جرائم جنسية)

الفاشر 28 نوفمبر 2017 ـ أعلنت بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد"، الثلاثاء، إنها تحقق مع السلطات السودانية حول تورط أحد موظفيها المدنيين في "جرائم جنسية" مع فتاة قاصر.

نساء في احدى مخيمات النزوح بدارفور يعبرن من أمام مدرعة تابعة لقوات يوناميد

ووثقت تقارير في وقت سابق من العام الحالي شهادات ضحايا العنف الجنسي في مناطق بعثات حفظ السلام، وتم رصد حوالي ألفي شكوى استغلال وعنف جنسي ضد الأمم المتحدة في مناطق مختلفة حول العالم خلال الأعوام الـ12 الأخيرة،

وبحسب بيان صحفي من يوناميد "تلقته "سودان تربيون" فإن "البعثة تلقت معلومات تفيد بأن أحد موظفيها المدنيين قد ألقي القبض عليه واتهم بجرائم جنسية مع قاصر".

وأكد البيان أن "البعثة تعنل مع سلطات حكومة السودان واتخذت على الفور خطوات للتعاون الكامل مع التحقيقات بما يتفق مع سياسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن تحقيق تحسينات واضحة وبالطريقة التي تستجيب بها الأمم المتحدة لمزاعم الاستغلال والاعتداء الجنسي".

وشدد البيان على تتعاون يوناميد مع شركاء فريق الأمم المتحدة القطري لضمان حصول الضحية على الرعاية النفسية الاجتماعية.

وأكد الممثل الخاص للبعثة جيرمايا مامابولو التزامه الشخصي والمؤسسي بحماية حقوق وكرامة الضحية وضمان تحقيق العدالة.

وتابع أن "البعثة تدين بأشد العبارات أي حالة استغلال جنسي واعتداء جنسي يرتكبها موظفو الأمم المتحدة في إقليم دارفور. ونحن نتبع سياسة عدم التسامح إزاء مثل هذه الحوادث الشنيعة ولن نتسامح أو نتغاضى عن ارتكاب مثل هذه الأعمال".