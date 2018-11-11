(يوناميد) تنسحب من 4 مواقع ميدانية بدارفور خلال أسبوعين

الخرطوم 11 نوفمبر 2018 ـ سلمت بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" 4 مواقع ميدانية لها للحكومة السودانية منذ 30 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر الحالي ضمن اعادة تشكيل البعثة الجارية الآن وفقاً لتفويض مجلس الأمن الدولي في قراره رقم (2429).

يوناميد تسلم حكومة السودان موقعها في أمبرو بشمال دارفور ـ 8 نوفمبر 2018

وسلمت البعثة في 8 نوفمبر رسمياً موقعها الميداني في أمبرو بشمال دارفور الى حكومة السودان، وحضر عملية التسليم، بحسب تعميم ليوناميد الأحد، مسؤولون حكوميون وممثلو يوناميد.

وكان مسؤولا رفيعا في حكومة ولاية شمال دارفور أفاد في سبتمبر الفائت أن بعثة حفظ السلام تعتزم إخلاء 4 مواقع بالولاية تشمل محليات السريف وسرف عمرة وأمبرو وكرنوي.

وفي الأول من نوفمبر سلمت يوناميد موقعها الميداني في لبدو بشرق دارفور الى حكومة السودان.

كما سلمت يوناميد في الرابع من ذات الشهر موقعها الميداني في مكجر بولاية وسط دارفور الى حكومة السودان رسميا. وحضر عملية التسليم مسؤولون حكوميون وممثلو البعثة.

وفي 30 أكتوبر الماضي سلمت يوناميد رسمياً موقعها الميداني في شعيرية بشرق دارفور، الى الحكومة السودانية.

في السياق ذاته نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، مساء الأحد، أن بعثة يوناميد تستعد لإخلاء المزيد من المواقع بولايات دارفور حيث سيتم تسليم مواقع البعثة بمنطقة كورما بشمال دارفور منتصف نوفمبر ومورني بغرب دارفور في العشرين من ذات الشهر إلى جانب موقعين بجنوب دارفور في محليتي برام وقريضة في الخامس والتاسع عشر من ديسمبر.

وكشف تقرير حكومي رسمي تحصلت عليه المركز أن المواقع التي أخلتها البعثة في السابق وتسلمتها السلطات الحكومية تمت بطريقة سلسة.

وأشار إلى أن الغرض من تسليم المواقع لحكومات الولايات لاستخدامها للأغراض المدنية ودعم خدمات المواطنين من التعليم والصحة وتنمية المجتمع وفقاً لمبادئ موجهات الأمم المتحدة في إطار دعم خطط الولايات للاستقرار والتنمية.

وتعتزم البعثة تخفيض القسم الشرطي والمدني ليتم الانسحاب النهائي بحلول العام 2020.

وأكملت "يوناميد" منذ سبتمبر 2017 الانسحاب من 11 موقعا في دارفور على أن يكون مركز عمل البعثة في "قولو" إنفاذا لقرار مجلس الأمن في يونيو من ذات العام بخفض المكون العسكري والشرطي للبعثة.

ونشرت قوات "يوناميد" مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003، وتعد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم، بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية.