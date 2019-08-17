(يوناميد) قلقة إزاء تصاعد الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين في دارفور

زالنجي 17 أغسطس 2019- أبدت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد" قلقها الشديد إزاء التصاعد التوترات بين المزارعين والرعاة في دارفور مؤخرا ، ودعت الى "ضبط النفس".
- دورية ليوناميد تمر إلى جانب رعاة في قولو بجبل مرة بدارفور ـ سبتمبر 2018
وأشارت الى مقتل وجرح عدد من الأشخاص "دون مؤشرات فورية لتخفيف حدة الوضع من قبل الأطراف المعنية".
وكشفت البعثة في بيان صدر الجمعة عن وقوع 37 حادثة خلال يوليو الماضي، علاوة على حادثتين في أغسطس الجاري.
وقالت إنه تم ابلاغ فريق اليوناميد العامل في " شنقل طوباي" في 11 اغسطس عن مقتل ثلاثة من النازحين في معسكر نيفاشا للنازحين (على يد رعاة مسلحين في منطقة كرقو الزراعية.
وأضافت "حث موظفو اليوناميد العاملين في ذلك الموقع النازحين على الإبلاغ عن الحادثة لدى سلطات حكومة السودان. وقامت السلطات الحكومية بالاستجابة والتفاوض لإطلاق سراح المشتبه بهم الذين كانوا محتجزين لدى الرحل المحليين في كارجو".
وفي 31 أغسطس، زارت دورية تابعة لليوناميد في شنقل طوباي معسكر نيفاشا للنازحين بهدف التحقق من الحادثة، حيث تفاعل أفراد الدورية مع النازحين الذين أكدوا وقوعها.
وقال الممثل الخاص وكبير الوسطاء المشترك جيريماياه مامابولو "إن اليوناميد تشعر بانزعاج بالغ حيال هذه الاشتباكات التي يتم الإبلاغ، حيث يتم فقدان الحياة دون داع ويتعرض الناس أحياناَ إلى الإصابات أو إلى فقدان محصولهم بالكامل نتيجة لهذا الاستعراض الوحشي للعنف".
وحث على ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس خلال الاشتباكات كما أكد التزام البعثة بمواصلة العمل "لإيجاد طرق متينة وخلاقة للوقاية من هذه الأحداث أو الاستجابة لها بما في ذلك العمل من السلطات".
وأضاف مامابولو " اليوناميد رفعت من مستوى استجابتها لحماية المدنيين عبر إعادة تركيز دورياتها في المناطق الزراعية إلى أكثر تلك المناطق تضرراَ".
أخر الآراءإلي السيد الإمام: ليتك تكمل المشوار! 2019-08-15 12:58:52 الواثق كمير kameir@yahoo.com لم ينقطع تواصلي مع السيد الإمام خلال العشر سنوات الماضية. وبخلاف المراسلات بيننا، فقد قمت بزيارته أكثر من مرة في الخرطوم والقاهرة بغرض تبادل الآراء حول الهم الوطني العام ومواصفات المشهد (...)
في محبة الجبهة الثورية ، ولكن 2019-08-14 23:27:38 بقلم : محمد عتيق أحمل تقديراً عالياً لقيادات وقواعد الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وفي جنوبنا الحبيب السابق ، التقدير لتضحياتهم ومكابداتهم التي ساهمت ، مع نضالات الحركة الوطنية السلمية ، في فضح (...)
السلطة الرابعة : نسيان المُعرّف واهمال الضرورى ! 2019-08-08 22:12:06 قضايا حرية الصحافة والتعبير والإعلام والحق فى المعلومات : آن أوان التغيير فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com السلطة الرابعة : نسيان المُعرّف واهمال الضرورى ! تُعتبر حرية الصحافة والتعبير، وحرية الإعلام، والحق فى (...)
المزيد