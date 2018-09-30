(يوناميد): مساعدات طبية ومواد إيواء لمتضرري الإنهيار الجبلي بدارفور

الخرطوم 30 سبتمبر 2018 ـ قالت بعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد"، الأحد، إن بعثة مشتركة مكونة منها ومن فريق الأمم المتحدة القطري، قدمت مساعدات طبية ومواد إيواء لعشرات الأسر التي تضررت من إنهيار جبلي في شرق جبل مرة.

مساعدات يوناميد والأمم المتحدة لمتضرري الإنهيارات الطينية بشرق جبل مرة ـ سبتمبر 2018

وأدت الأمطار الغزيرة بالمنطقة خلال سبتمبر الحالي الى إنهيارات طينية في قٌرى وادي توليبا وتاقولي، نجم عنها مقتل 21 شخص على الأقل وإصابة العشرات، كما فقدت بعض الأسر منازلها.

وبحسب نشرة صحفية ليوناميد يوم الأحد فإن بعثة مشتركة بين يوناميد والفريق القطري الإنساني قدمت مؤخراً مساعدات الطوارئ للمجتمعات المتضررة من الانهيارات الطينية في قريتي وادي توليبا وتاقولي، شرق جبل مرة بولاية جنوب دارفور.

وقالت النشرة التي تلقتها (سودان تربيون): "قدمت البعثة المساعدة الطبية ووزعت مواداً غير غذائية بما في ذلك خيام وبطانيات وناموسيات وأدوات طبخ وملاءات بلاستيكية للمأوى إلى 76 عائلة متضررة".

وتدخلت (يوناميد) والفريق القطري الإنساني للأمم المتحدة، لتقديم مساعدات طارئة للمتأثرين بالإنهياراتِ الطينية بطلب من الحكومة السودانية ومتمردي دارفور إذا تقع المنطقة ضمن سيطرة قوات حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.

وتتكون البعثة المشتركة الى المنطقة المُتضررة من موظفي يوناميد والفريق القطري الإنساني بالإضافةِ الى 70 عنصراً من حفظة السلام منهم 30 من القوات الخاصة وستة أطباء.