(يونسيفا) : تدمير مزيد من الأسلحة والذخائر في (أبيي)

أبيي 15 يونيو 2017- قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة التي تنتشر في منطقة (أبيي) المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، إنها أجرت عملية تدمير جديدة للأسلحة والذخائر التي تمت مصادرتها في 12 يونيو 2017.

أسلحة ابادتها قوة الأمم المتحدة في أبيي ..صورة (يونسفا)

وأفاد بيان عن الأمم المتحدة تلقته (سودان تربيون) الخميس، إنه تم تدمير حوالي 25 سلاح، وأكثر من 470 ذخيرة صادرها الفصيل العسكري الإثيوبي لإزالة الألغام، ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.

ونشطت إدارة الأسلحة والذخیرة بعد إكمال الفرقة اإثيوبية لإزالة الألغام دورة تدریبیة على يد خبراء من دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.

وقال نائب رئيس بعثة اليونسفا وقائد القوة اللواء تسفاي جيدي هايلمايكل حسب البيان "إننا نسعى معا للالتزام بتفويض القوة الأمنية المؤقتة المتعلق بمصادرة وتدمير الأسلحة الصغيرة والذخائر في منطقة أبيي".

وبات هذا النشاط معيارا للتعاون بين برنامج الأمم المتحدة للالغام والفصيلة الإثيوبية لنزع الألغام من أجل السلام والأمن لجميع السكان والمجتمعات البدوية في المنطقة.

وشهد تدمير الأسلحة قيادة القوة الأمنية المؤقتة وقيادة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.

ومنذ يوليو 2016 تم تدمير حوالي 41 قطعة سلاح، و1817 ذخيرة بواسطة قوة اليونسفا وإدارة الأمم المتحدة.

وبدأ التعاون بين الطرفين في الأول من ديسمبر 2011 في أعقاب انفجار لغم خلال أغسطس 2011 أسفر عن مقتل أربعة من قوات اليونسفا وجرح سبعة آخرين.