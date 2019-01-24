(يونسيف) تدعو الحكومة السودانية لحماية الأطفال من الاضطرابات

عمان 24 يناير 2019 – نبهت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) الى تقارير أفادت بمقتل أطفال خلال الاضطرابات التي اندلعت في السودان الشهر الماضي، وطالبت الحكومة بحمايتهم والنأي عن استهدافهم.

شعار اليونسيف

وقالت في بيان صدر من عمان الأربعاء إنه وبحسب التقارير أصيب عشرات الأطفال بجروح، بينما تعرّض أطفال آخرين للاحتجاز.

ومع قول المنظمة بصعوبة التحقق من صحة تلك التقارير الا انها شددت على وجوب حماية الأطفال في جميع الأوقات من جميع أشكال العنف والأذى والقسوة وسوء المعاملة، سواء كانت جسدية أو نفسية.

وتابعت "لا يجوز أبداً استهداف الأطفال أو استخدامهم أو استغلالهم".

وأشارت في بيانها الى أن السودان شهد في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في تكاليف المعيشة ونقص في الخبز والوقود.

وأردفت " ازداد الفقر بين الأطفال والعائلات التي لديها أطفال، مما اضطر بعضها إلى اتخاذ تدابير سلبية، مثل إخراج أطفالهم من المدارس".

وبحسب التقرير التي تلقتها اليونيسف، فإن المزيد من الأطفال بحاجة إلى الرعاية الصحية والتغذوية.

ودعت المنظمة السُّلُطات في السودان إلى وضع حماية الأطفال على سلم الأولويات، مع الحفاظ على حقوقهم في التعليم والصحة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.