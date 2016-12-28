(يونسيف): كوريا تدعم أطفال 4 ولايات سودانية بـ 3 ملايين دولار

الخرطوم 28 ديسمبر 2016 ـ وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" الأربعاء، اتفاق شراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي بقيمة 3 ملايين دولار لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والاصحاح المنقذة للحياة في 4 ولايات سودانية.

صورة ارشيفية: نازحون سودانيون من ولاية جنوب كردفان باحدى معسكرات الأمم المتحدة

وقالت "اتفاقية الشراكة الجديدة لتوفير تدخلات منقذة للحياة في مجالات المياه والصرف الصحي والإصحاح في ولايات غرب كردفان، وجنوب كردفان، والنيل الأبيض، وجنوب دارفور".

واضافت "ذلك بتركيز خاص على السكان الأكثر هشاشة والمحرومين في اوساط اللاجئين من جنوب السودان والمجتمعات المستضيفة".

وقالت نائبة ممثل اليونيسف بالسودان اساكو سيغوسا في بيان تلقته "سودان تربيون" الاربعاء "تقدر اليونيسف الشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي في السنوات السابقة، كما تعبر عن شكرها للمساهمة الجديدة البالغة 3 مليون دولار المقدمة لأطفال السودان".

وأردفت "هي مساهمة ستساعد اليونيسف في الإستجابة لاحتياجات الاطفال واللاجئين ذوي الهشاشة وأسرهم والمجتمعات المستضيفة للمياه والصرف الصحي والإصحاح".

من جانبه قال نائب رئيس البعثة بسفارة جمهورية كوريا لدى السودان كيم دو هيونق "تهتم حكومة كوريا اهتماماً كبيراً بتقديم الدعم للسودانيين المحتاجين، خاصة الأكثر هشاشة بينهم، وزاد "شراكتنا مع اليونيسف بالسودان جعلت هذا الأمر ممكناً، ونحن راضون عن ذلك".

وأشارت "اليونسيف" إلى أن افرزت النزاعات المتجددة والمستويات العالية لإنعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان، وتدفقات للاجئين من جنوب السودان عبروا الحدود بحثاً عن الملجأ والحماية، الأمر الذي أثر على الموارد المحدودة داخل المجتمعات المستضيفة.

وأوضحت أن السودان يستضيف حالياً ربع مليون لاجئ من جنوب السودان، مع وصول 100.000 لاجئ جديد في العام الحالي (70% منهم من الأطفال حسب التقديرات)، وأردفت "أن الأعداد الكبيرة للواصلين الجدد أدت لزيادة الإحتياجات للخدمات الأساسية خاصة في المناطق التي لم تتوقع وصول اللاجئين إليها وتشمل مواقع عديدة في جنوب دارفور وغرب كردفان".

ولفتت "اليونسيف" إلى أن حوالي 109000 لاجئ جديد من جنوب السودان وصلوا ولاية النيل الأبيض، ويعيش 82500 منهم في 7 مواقع مخصصة لذلك يشكل النساء والأطفال 88% منهم.

وأضافت "سيدعم التبرع الكوري والبالغ قدره 3 ملايين دولار تدخلات المياه والصرف الصحي والإصحاح على إمتداد عامين من اجل توفير الوصول إلى المرافق المحسنة للمياه والصرف الصحي لأكثر من 144000 شخص ليساهم في النهاية في خفض وفيات الأطفال دون عمر 5 سنوات في هذه المناطق".

وأبانت أن لدى الوكالة الكورية للتعاون الدولي واليونيسف مشروعين مستمرين في السودان احدهما حول مكافحة سوء التغذية، والثاني حول التحصين وإدارة الحالات المجتمعية المدمجة.