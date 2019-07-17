(يونميس) تمنع القتال بين الطوائف في ولاية البحيرات الكبرى

رومبيك 17 يوليو 2019- نظمت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) مؤخرًا منتدى لتوعية المجتمعات في منطقة البحيرات الكبرى بمخاطر القتال بين الطوائف المختلفة.
- دورية لـ(يونميس) في بلدة كاجو كاجي في 16 يناير 2018
وقالت البعثة في بيان في موقعها على الإنترنت الثلاثاء إن المنتدى بمثابة استجابة للإنذار المبكر لما وصفته بأنه هجوم انتقامي محتمل من جانب مجتمع روب على جيرانهم في باكام في البحيرات الكبرى.
وقال الرئيس التنفيذي لمقاطعة بيني ماتور للبعثة " ليس من السهل إقناع هؤلاء الشباب بعدم السعي للانتقام عندما تُسرق ماشيتهم، لكن المشاركة معهم باستمرار تؤدي إلى نتائج إيجابية. كل يوم نتحدث إليهم حول أهمية التعايش السلمي مع المجتمعات الأخرى. إذا ذهب شباب روب للانتقام، فإن الآخرين من مجتمع باكام سيفعلون الشيء نفسه ولن تكون هناك نهاية لهذا العنف".
ووفقًا للبعثة الأممية فإن التوترات المتكررة والغارات على الماشية بين مجتمعات روب وباكام وكوي أدت إلى توقيع اتفاق سلام محلي بين هذه المجموعات
وفي مارس وأبريل، كانت هناك هجمات تهدف إلى سرقة الأبقار، والتي كانت انتهاكًا للاتفاقيات الموقعة.
وقال مسؤول الشؤون المدنية في بعثة الأمم المتحدة جبريل آلان توري "نحن هنا لضمان عدم انتهاك الاتفاقيات السابقة التي وقعت بين المجموعات. كما قررنا أن نأتي ونمنع حدوث أي خطط هجوم انتقامية محتملة".
كما أدان قادة الشباب في المنتدى استمرار وجود الأسلحة غير القانونية في المنطقة.
ومنذ استقلال جنوب السودان في العام 2011، أدت غارات الماشية وهجمات الثأر إلى مقتل العديد من المواطنين.
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