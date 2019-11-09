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(يونيسفا) : مقتل 9 من دينكا نقوك على يد مسلحين في ابيي

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جوبا 9 نوفمبر 2019- قالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيسفا) إن مسلحين مجهولون قتلوا 9 أفراد من قبيلة دينكا نقوك في هجومين منفصلين استهدف قريتين بمنطقة ابيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

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قوات "يونيسفا" في أبيي

واضافت البعثة في بيان نشر الخميس أن الهجوم الاول وقع في قرية (ميودول) التي تقطنها دينكا نقوك وتبعد 29 كلم شمال شرق مدينة ابيي حيث قتل 4 رجال و3 نساء من القبيلة.

كما أصيب اثنين في ذات الهجوم فضلا عن اختطاف اثنين آخرين بواسطة المسلحين.

ووقع الهجوم الثاني في قرية (دانقاب) التي تبعد 12 كلم شمال شرق ابيي حيث أدى إلى مقتل رجل وامرأة وإصابة اثنين اخرين.

وبحسب البيان فان "دوافع الهجوم غير معروفة" لكن اليونسفا نشرت قوات مدعومة بدوريات جوية لتعقب المسلحين في نفذوا الهجوم.

يشار الى أن ابيي تخلو من وجود الشرطة بعد فشل جوبا والخرطوم في تشكيل إدارة محلية ومؤسسات أمنية.

وأدان قائد قوات اليونسفا، اللواء مهاري زويد الهجوم وقال إنه سيساهم في توتر الاوضاع وتزايد فرص تجدد العنف في المنطقة منزوعة السلاح.

وبحسب تقرير لمجلس الأمن الدولي صدر مؤخرا غطى الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2019، قال الأمين العام للأمم المتحدة ان الوضع الامني بأبيي لايزال "هشا" بسبب توترات واسعة بين الطوائف وزيادة نسبة الجريمة بالإضافة الى وجود عناصر مسلحة من السودان وجنوب السودان.

ورصد التقرير 18 حادث عنف مسلح ادى لمقتل 10 رجال بينهم جنود في قوات حفظ السلام، وثلاثة حالات قتل متعلقة بسرقة مواشي و7 اخرين نتيجة لهجمات مسلحة.

وذكر التقرير حالات إطلاق النار، قتل، سرقة، اغتصاب بالإضافة إلى سرقة مواشي من الدينكا والمسيرية على حد سواء.

كما رصد اختطاف مسلحون 21 من دينكا نقوك بينهم 4 نساء ،9 اطفال و8 رجال تم العثور على اثنين منهما لاحقا مقتولان. واتهمت دينكا نقوك حينها المسيرية بالوقوف وراء الحادث.



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