(يونيسف): تسريح أكثر من 3100 طفل جندي في جنوب السودان

جوبا 13 فبراير 2019- أعلن برنامج الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) أن الجماعات المسلحة في جنوب السودان أفرجت عن أكثر من 3100 طفل جندي.

أطفال جنود خلال فعالية خاصة بالتسريح اقامتها (يونسيف) وشركاء لها في بور خلال فبراير من العام 2015 (أ ف ب)

وقالت اليونيسيف في بيان الثلاثاء إنها سرحت دفعة جديدة من الأطفال من حركة التحرير الوطنية في منطقة يامبيو.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هينريتا فور، التي زارت جنوب السودان في يناير من العام الماضي، "تم إطلاق سراح 119 طفلاً من جماعة مسلحة في جنوب السودان الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الذين أطلق سراحهم منذ بدء النزاع إلى أكثر من 3100 طفل، من بينهم 48 فتاة".

وكشفت فور عن أن أكثر من 19،000 من الأطفال الجنود ما زالوا في صفوف الجماعات المسلحة.

ومنذ فبراير 2018، أطلقت الجماعات المسلحة المختلفة سراح أكثر من 1000 طفل.

وتلقى الأطفال الجنود السابقون في اليونيسف معونات تشمل الملابس والأحذية والسلع الأساسية الأخرى، علاوة على ذلك، يتم تزويد كل طفل بدعم لثلاث سنوات للمساعدة في عودته إلى الحياة المدنية ومنع إعادة التجنيد.

ووقعت الحكومة وعدة مجموعات متمردة اتفاقية السلام المنشطة في 12 سبتمبر 2018. ومع ذلك، ما زالت الاشتباكات مستمرة، خاصة في المنطقة الاستوائية.