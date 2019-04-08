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‎الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجنب العنف ضد المتظاهرين السودانيين

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الخرطوم 8 أبريل 2019- دعا الاتحاد الأوروبي إلى عملية سلمية لتحقيق إصلاحات ديمقراطية في السودان وتجنب استخدام العنف ضد المحتجين.

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الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني

ويحتج السودانيون منذ أربعة أشهر متواصلة في جميع أنحاء البلاد للمطالبة برحيل البشير ونظامه، ومع ذلك، يرفض الرئيس الاستقالة أو تسهيل النقل السلمي للسلطة على الرغم من دعوات قادة المعارضة.

وقال بيان أصدرته مفوضية الاتحاد الأوروبي الأحد بعد احتجاجات ضخمة "يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تؤدي الدعوة للتغيير إلى التزام بعملية سلمية وذات مصداقية وشرعية وشاملة تتيح للسودان إجراء إصلاحات جوهرية".

كما دعا البيان إلى عدم "استخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد المتظاهرين المسالمين والإفراج عن السجناء السياسيين".

وشدد على أن "شعب السودان أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة عقبات غير عادية على مدار سنوات عديدة. يجب كسب ثقتهم من خلال عمل ملموس من الحكومة".

وحاولت قوات الأمن السودانية خلال الساعات الأولى من الاثنين طرد المتظاهرين الذين قضوا الليل خارج مقر الجيش حيث تجمعوا لمدة ثلاثة أيام مطالبين الجيش أن يقف في صفهم.‎



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