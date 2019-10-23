‏الرئيس الروسي يعد بمساعدة السودان للتقارب مع المجتمع الدولي

البرهان وبوتين عقدا مباحاثات على هامش قمة (سوتشي)

الخرطوم 23 أكتوبر 2019 – وعد الرئيس الروسي، فلادمير بوتين رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، بأن تقدم بلاده كل المساعدة والدعم اللازمين لتطبيع الوضع مع السودان.

وأعلن خلال مباحثات ثنائية جمعتهما الأربعاء في سوتشي حيث تنعقد القمة الروسية الأفريقية السعي لضمان أن تكون مقاربات المجتمع الدولي، خاصة الدول الغربية، تجاه المشكلة السودانية "نزيهة وموضوعية"، تستند إلى احترام سيادة البلاد واستقلالها وسلامتها.

وقال بوتين "السودان، بالطبع هو أحد شركائنا الموثوقين منذ زمن طويل، ونحن نقدر ذلك".

وتابع، "أعلم أنكم تمرون حاليا بأهم العمليات السياسية الداخلية، ونعتبر توقيع الإعلان الدستوري، وكذلك تشكيل المجلس السيادي وتشكيل حكومة انتقالية، بمثابة الخطوات الأولى لجلب البلاد إلى مسار التنمية المستدامة في المستقبل بالطبع، لا يزال هناك العديد من المهام".

وزاد "‏نحن نقدر التضامن التقليدي للشركاء السودانيين في مواجهة أنواع مختلفة من الهجمات المدمرة، بما في ذلك في المنابر الدولية".

ومضى بالقول "نرى آفاق تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، ولدينا احتمالات جيدة تتمثل المهمة الرئيسية في تنويع تدفقات السلع الأساسية ‏الأمر الذي من شأنه أن يضمن الطبيعة المستقرة والمستدامة لنمو التجارة".

وأوضح أن بلاده تعول على العمل الفعال للجنة الحكومية المشتركة التي عقدت اجتماعها السادس في ديسمبر 2018 بموسكو.

وأضاف، "‏لدينا مشاريع كبيرة يجري تنفيذها بالفعل اليوم، بما في ذلك التعاون في تطوير قاعدة الموارد المعدنية، ويستثمر المستثمرون الروس، على سبيل المثال، في صناعة تعدين الذهب، ويهتم مستثمرونا بزيادة وجودهم، وهم على استعداد لتبادل خبراتهم والتطورات التكنولوجية".

من جهته قال رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، إن العلاقات السودانية الروسية لها تاريخ طويل، وبدأت في التطور، ووقفت إلى جانب السودان.

وأضاف، "نعلم دائما أن روسيا تقف مع تلك الدول التي تناضل من أجل حقوقها، من أجل العدالة، ونود أن نخبرك أن التغييرات التي حدثت في السودان هي تغييرات إيجابية، والآن هي ماضية بنجاح ".

وأشار إلى أن القوات المسلحة لعبت دورا مهما في هذه الأحداث، وهي تسعى جاهدة لبناء مستقبل السودان".

وأكد ان العلاقات السودانية الروسية تمضي في تطور بموجب عديد من الاتفاقات التي تقوم عليها العلاقات الثنائية.

وتابع" نأمل أن يتم توقيع اتفاقيات ‏تعاون جديدة بيننا، وستساعدنا في بناء قواتنا المسلحة على وجه الخصوص".

وأردف البرهان "لدينا العديد من الأرضيات المشتركة، هذا في المقام الأول تعاون استثماري، ونتعاون أيضا في المنابر الدولية، وتتوافق مواقفنا في العديد من القضايا الدولية".