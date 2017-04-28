ﺭﺑﻴﻜﺎ: ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﻲ ﺑﺸﺄﻥ تعييني ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ

جوبا 28 أبريل 2017 ـ أكدت ﺭﺑﻴﻜﺎ ﻧﻴﺎﻧﺪﻳﻨﻖ ﺃﺭﻣﻠﺔ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺟﻮﻥ ﻗﺮﻧﻖ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﺖ ﺧﺒﺮ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
- ربيكا قرنق ..صورة من (الجزيرة)
وفي ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺃﺫﺍﻋﺘﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺴﺎء ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء ﻋﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﻠﻔﺎ ﻛﻴﺮ ﻣﻴﺎﺭﺩﻳﺖ ﺭﺑﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻟﻜﻦ ربيكا قال ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟـ"ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺗﺮﺑﻴﻮﻥ" ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء "ﻟﻢ ﺃﻛﻦ ﺃﻋﺮﻑ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.. ﻟﻘﺪ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻟﻠﺘﻮ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ".
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ الرئاسية ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻹﺣﻼﻝ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، وأشارت ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺪﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ، وزادت "ﺃﺭﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺪ ﻭﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺼﻮﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﺇﻥ ﻭﺣﺪﺗﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ أﻛﺒﺮ ﻭﺃﻗﻮﻯ ﺳﻼﺡ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ".
وأقال سلفا كير في أغسطس 2014 ﺭﺑﻴﻜﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍء ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺃﺗﻴﻨﻲ ﻭﻳﻚ ﺃﺗﻴﻨﻲ "ﺇﻥ ﺭﺑﻴﻜﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻗﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ".
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻘﺪﻩ ﻭﻓﺪ ﻣﻦ "ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ" ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺑﻴﻜﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻏﻨﺪﻱ ﻳﻮﺭﻯ ﻣﻮﺳﻴﻔﻴﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﺳﺒﻞ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻗﺎﻟﺖ ﺭﺑﻴﻜﺎ ﻟـ "ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺗﺮﻳﺒﻴﻮﻥ" ﺇﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻏﻨﺪﻱ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺠﺐ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺃﻥ ﻳﻔﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ الموقع ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ في أغسطس 2015.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺭﻳﺎﻙ ﻣﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻼﻡ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻮﺑﺎ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ الاتفاق ﺳﻴﻮﻓﺮ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
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