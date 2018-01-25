جوبا 25 يناير 2018 ـ أعلن مسؤولون إنسانيون في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء أن ما لا يقل عن 1.5 مليون شخص في جنوب السودان قد يواجهون المجاعة في حين يعاني 20 ألف منهم من المجاعة بالفعل.

أطفال يتجولون في معسكر للنازحين بقاعدة لـ (يونيمس) في جوبا بتاريخ 9 يناير 2014 (AFP)

وقالت نائبة منسق الشؤون الإنسانية اورسولا مولر إن موسم الجفاف القادم الذي يبدأ في مارس من المرجح أن يزيد سوء الأمن الغذائي ويمكن أن يشهد انتشار المجاعة في عدة مناطق جديدة في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت أن تحديات الوصول استمرت في تأخير الاستجابة الإنسانية في جنوب السودان، لافتة إلى أن سائقي الشاحنات في ولاية الوحدة الذين يقومون بتسليم الإمدادات الإنسانية عن طريق البر من جوبا يمرون عبر 66 نقطة تفتيش.

ويعتقد أن أكثر من 5 ملايين من سكان جنوب السودان أو ما يقرب من نصف سكان البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وتعزى أزمة الغذاء المتوقعة أساسا إلى عدم قدرة سكان جنوب السودان على الزراعة أو الحصاد بسبب الحرب التي أدت إلى نزوح الملايين منهم.

وفي ديسمبر 2017 أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نداءً للحصول على مبلغ 1.7 مليار لمساعدة ما يصل إلى 6 ملايين شخص متضررين من النزاع والنزوح والجوع.

ومنذ بدء النزاع في جنوب السودان ديسمبر 2013 أفادت تقارير الأمم المتحدة بأن نحو 4 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم بما في ذلك نحو 1.9 مليون نازح وأكثر من مليوني شخص فروا كلاجئين إلى بلدان مجاورة.

وفي العام الماضي وحده أفادت التقارير بأن الهيئة العالمية وشركائها قد وصلوا إلى أكثر من 5 ملايين من مواطني جنوب السودان حيث قدموا المساعدة إلى الأشخاص المتضررين.