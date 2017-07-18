الخرطوم 18 يوليو 2017- كشفت وزارة المعادن السودانية الثلاثاء، عن تحقيق صادرات الذهب مبلغ (1,6) مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، نال فيها التعدين التقليدي النصيب الأكبر.

سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)

وأفاد تقرير الأداء نصف السنوي لوزارة المعادن بـ"تحقيق انتاجية عالية من الذهب فاقت الربط المقدر"، ووصل انتاج النصف الاول من العام الحالي 50.22 طنا بقيمة مالية بلغت 1.6 مليار دولار، كان نصيب شركات الامتياز فيه (3.2) طن فيما كان نصيب شركات مخلفات التعدين (4.4) طن فيما بلغ انتاج التعدين التقليدي 42.6 طنا .

واشار التقرير الى ان مشتريات بنك السودان من الذهب المنتج بلغت 20.4 طن صدر منها البنك 16.1 طن وبلغ صادر الشركات 2طن فيما بلغت صادرات القطاع الخاص 2.2 طنا.

وكشف التقرير أن فترة النصف الاول من هذا العام شهدت تكثيف الرقابة على شركات الامتياز والتعدين الصغير وتوفيق اوضاع 19 شركة امتياز أنتهت فتراتها التعاقدية.

ودعا وزير المعادن هاشم على سالم الى "ضرورة مراجعة السياسات الخاصة بعملية شراء وبيع الذهب وتكوين لجنة لدراسة اثر تلك السياسات"، مطالباً بمراجعة لوائح قوانين التعدين ومراجعة الرسوم المفروضة على المعدنين ، لافتاً إلى ان وزاته ستعمل للحد من عملية تصدير خام المعادن للاستفادة من ذلك الخام في دعم عجلة الصناعة محليا.

إلى ذلك بحث وزير المعادن مع المستثمر السعودي راشد سوكيت مدير مصنع (منجنيز) الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع المعادن واكد خلال حديثه للوفد الزائر أن السودان يتمتع بأمكانيات هائلة من خام المعادن وان اتجاه وزارته خلال المرحلة القادمة لتشجيع كافة فرص الاستثمار الرامية لإنعاش عملية توطين صناعة المعادن.