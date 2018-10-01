10 قتلى في هجوم على مقهى ليلي بجنوب السودان

جوبا 1 أكتوبر 2018- قالت الشرطة في جنوب السودان الاثنين إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات بتفجير قنبلة يدوية في ملهى ليلي ببلدة ياميبو.

قوات من الجيش الحكومي في مدينة واو في 16 مايو 2016 (سودان تربيون)

ونقلت رويترز عن مفوض الشرطة في ياميبو جيمس منداي إينوكا أن 6 من المصابين في حالة حرجة ونقلوا إلى العاصمة جوبا لتلقي العلاج.

وقال إينوكا إن الانفجار وقع في نحو الساعة 11 من مساء يوم الجمعة بالتوقيت المحلي عندما ألقى شخص قنبلة يدوية على ملهى ليلي حيث كان 500 شخص يرقصون، وعثر على أربعة قتلى في الحال.

وأضاف أن عدد القتلى بلغ عشرة بحلول الاثنين بينما أصيب العشرات.

وأفاد بأن الحادث لا علاقة له بالحرب الأهلية التي تعصف بجنوب السودان منذ 2013 وتضع جيش الرئيس سلفا كير في مواجهة خصوم يقودهم ريك مشار نائب الرئيس السابق.

وصرح إينوكا بأن الهجوم عمل إجرامي معزول وسيمثل المسؤول عنه أمام المحكمة.

وقتل في جنوب السودان ما لا يقل عن 190 ألف شخص منذ بدء الصراع، علما أن الطرفين المتحاربين وقعا الشهر الماضي اتفاقا من المتوقع أن ينهي القتال ويعيد قدرا من النظام والأمن إلى أحدث دولة أفريقية.