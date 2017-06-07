13 وفاة و857 إصابة بالإسهال المائي في الخرطوم خلال 6 أشهر

الخرطوم 7 يونيو 2017 ـ كشفت ولاية الخرطوم، الأربعاء، عن احصاء 857 حالة إصابة بالإسهالات المائية من ضمنها 13 حالة وفاة بالولاية خلال الستة أشهر الأخيرة.

مرضى موزعون في احدى مدارس النيل الأبيض بسبب الإسهال الحاد .. صورة من مواقع التواصل

وبحسب تقرير حكومي أخيرا، فإن الإسهال المائي تسبب في وفاة 272 شخصا وإصابة 16 ألفا في عدد من ولايات السودان منذ أغسطس الماضي عندما تفشى المرض بولاية النيل الأزرق، وعاد في موجة أكثر ضراوة بولاية النيل الأبيض منذ أبريل الفائت.

ووجه مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعه الأربعاء برئاسة الوالي عبد الرحيم محمد حسين بسرعة تنفيذ التوصيات التي قدمها وزير الصحة بالولاية مأمون حميدة للحد من انتشار الإسهالات المائية.

وبحسب حميدة في تصريح عقب الاجتماع فإن الإحصاء التراكمي لكل حالات الإسهالات المائية في ولاية الخرطوم من الأول من يناير وحتى الخامس من يونيو الحالي بلغ 857 حالة، تم تزريع 633 عينة من المرض ولم يتضح في أي منها حالة كوليرا وبائية.

وأكد الوزير أن حالات الوفاة جراء المرض في ذات الفترة بلغت 13 حالة منها 5 حالات من جنوب السودان، لم يتعدى وصولهم من الجنوب 4 أسابيع.

وأكد مأمون حميدة انخفاض عدد المرضى المتوفين بمستشفيات الحجز، وعدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربعة أيام الماضية، مشيرا إلى أن معظم الاصابات في حالة مستقرة وغير حادة نسبة لحضورهم للمستشفى مع بدايات الإصابة.

وقال إن مجلس الوزراء أشاد بجهود وزارة الصحة في التقصي والرصد والمتابعة وتوفير العلاج ووجه بالعمل مع المعتمدين في إزالة النفايات وكلورة مياه الشرب خاصة مياه الآبار والإزالة الفورية للكمائن حتى لا تصبح حاضنة للمرض.

كما وجه المجلس بزيادة التوعية في الأحياء الطرفية بتجنب التبرز في العراء وغسل الأيدي والمساعدة في جمع النفايات.