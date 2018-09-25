الخرطوم 25 سبتمبر 2018 ـ تلقى برنامج الغذاء العالمي في السودان دعما من المملكة المتحدة بقيمة 13.5 مليون إسترليني "17.8" مليون دولار لصرفه على مشروعات بناء القدرة على الصمود ولدعم المساعدات الغذائية والنقدية التي يقدمها البرنامج حتى مارس 2019.

البارونه تجرب وجبة تم تحضيرها في برنامج الغذاء العالمي لتوزيع بطاقات الطعام في دارفور - ( السفارة البريطانية)

وأفاد بيان للبرنامج الأممي تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء، أن المساهمة المقدمة من المملكة المتحدة ستمكنه من دعم 93 ألف شخص من صغار المزارعين في جميع أنحاء السودان من خلال تزويدهم بأنظمة تخزين تقلل من هدر المحاصيل التي تعد من المشكلات الكبرى في هذا البلد.

كما يستخدم البرنامج هذه المساهمة أيضاً لإيجاد فرص جديدة لإدرار الدخل لحوالي 24 ألف أسرة لتعزيز قدرتهم على الصمود أثناء المواسم الزراعية الصعبة.

وطبقا للبيان فإن التمويل الإضافي المقدم من بريطانيا يدعم كذلك تقديم المساعدات عن طريق القسائم الغذائية والتحويلات النقدية التي تستهدف 490 ألف نازح داخلياً في دارفور و28,800 لاجئ في مخيمي النمر وكاريو.

وقبيل الإعلان عن المساهمة، زارت عضو البرلمان ووزيرة الشئون الإفريقية بالمملكة المتحدة هارييت بالدوين، والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان، ماثيو هولينجوورث، مدينة الفاشر في شمال دارفور خلال أغسطس الماضي.

وقالت بالدوين بحسب بيان البرنامج "أظهرت لي هذه الزيارة الأهمية المتزايدة للعلاقة ما بين المملكة المتحدة والسودان، وأنا سعيدة بأن بلدينا يعملان معاً على أولوياتنا المشتركة".

وتدعم الوكالة البريطانية للتنمية الدولية برنامج الغذاء العالمي وتساعده على توسيع نطاق برامجه والتركيز على الحلول التنموية طويلة المدى من خلال الالتزام بتقديم تمويل متوقع لسنوات متعددة في نوفمبر 2017.

وأضاف البيان "منذ ذلك الحين، زادت وزارة التنمية الدولية من مساهماتها المقدمة للبرنامج في السودان من 35.7 إلى 49.2 مليون جنيه إسترليني".