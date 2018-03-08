184 مليون دولار مساعدات أميركية لجنوب السودان

جوبا 8 مارس 2018- اعلنت الولايات المتحدة الأربعاء عن تقديم مساعدات انسانية بقيمة 533 مليون دولار للدول الأفريقية التي تواجه تهديدا لانعدام الامن الغذائي وسوء التغذية.

إمرأة تحمل مساعدات وزعها برنامج الأغذية في جونقلي ..صورة من (يونميس)

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون هذه المنحة التي من المتوقع أن "تدعم برامج المياه الصالحة للشرب وبرامج الرعاية الصحية الطارئة وبرامج النظافة من أجل علاج ومنع انتشار الأمراض وإعادة شمل الأسر التي فصلها النزاع.

ومن هذا التبرع تم تخصيص أكبر مبلغ من الأموال لجنوب السودان وهو 184 مليون دولار تخصص لقضايا المساعدات الغذائية الطارئة لمساعدة المتضررين في البلاد.

وتستفيد كذلك إثيوبيا والصومال ونيجيريا والدول الواقعة في منطقة بحيرة تشاد المتأثرة بالصراعات الجارية أو الجفاف.

وطبقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الاميركية فان التدفق السريع للمساعدة من الحكومة الامريكية الى جانب مساعدات المانحين الاخرين يساعد في تحسين الظروف الانسانية في كل هذه الدول الافريقية ولكن "في النهاية فإن الأمر يعود الى القادة في هذه البلدان، ولا سيما في جنوب السودان، لوقف العنف ووضع رفاهية مواطنيهم في مقدمة أولياتهم ".

وجددت واشنطن دعوتها إلى جميع الأطراف المتحاربة في جنوب السودان للسماح لعمال الإغاثة بالوصول الآمن ودون إعاقة إلى المدنيين المحتاجين.

وذكرت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة في تقرير الاسبوع الماضي ان أكثر من 7 ملايين شخص في جنوب السودان سيواجهون خطرا انعدام الامن الغذائي الشديد خلال الاشهر القادمة إذا لم يتم توفير مساعدات انسانية.

وحذر التقرير الجديد الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي من أنه يمكن التراجع عن التقدم المحرز لمنع المواطنين من الموت جوعاً كما حدث من قبل إذا لم يتم تقديم مساعدات عاجلة والوصول إلى المتأثرين من الحرب.