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20 مليون جنيه خسائر الإيرادات الحكومية في اليوم الأول لإضراب المتحصلين

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الخرطوم 27 أكتوبر 2019- كشف التجمع المهني للمتحصلين في ولاية الخرطوم عن خسائر تقدر بحوالي ٢٠مليون جنيه جراء اضراب التجمع اليوم الأحد.

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أحد مجمعات خدمات الجمهور التابع لوزارة الداخلية

ودخل التجمّع في إضرابٍ مفتوح شمل قطاعات خدمية متعدّدة في مجمعات الجمهور التابعة لوزارة الداخلية حيث أصيبت بشلل كامل.

وقال رئيس الصندوق الخيري للمتحصلين الفاضل حمدان في تصريحاتٍ صحفية إنّهم متمسكين بالإضراب الى أن تتحقق مطالبهم الداعية الى تعيين مدير عامٍ لجهاز التحصيل الموحّد للموارد من كشوفات المتحصلين، بجانب تبعية الجهاز مباشرةً إلى وزارة المالية والاقتصاد بالولاية.

ومن المنتظر أنّ يلتئم اجتماع يضم وزارة المالية ونقابة المتحصلين، لمناقشة القضايا المفصلية.

وكان تجمع المتحصلين بجهاز التحصيل الموحد في ولاية الخرطوم ندد مؤخرا من خلال وقفه احتجاجية بتعيين فريق من الجيش علي رأس جهاز التحصيل الموحد وطالب والي الخرطوم بإقالته على أن يديره مدنيون من ذوي الاختصاص أصحاب الكفاءة والخبرة من الدرجات القيادية.

ورفع المتحصلين وقتها شعارات مطالبة بهيكلة وظائف المتحصلين بالولاية الذين يفوق عددهم ألف وثمانمائة متحصل إضافة لمعالجة قضية ترقياتهم المتوقفة منذ العام 2013.

وكشف مدير عام جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد بولاية الخرطوم عبد المنعم سعد في وقت سابق عن (16) جهة ولائية، صناديق ومجالس وهيئات غير خاضعة للتحصيل وتجنب ايراداتها منذ عام ٢٠١٥م.

وأنشأت ولاية الخرطوم جهاز التحصيل الموحد لبناء قاعدة معلومات لكافة موارد الولاية مع زيادة الإيرادات وعائدات التحصيل، وتوحيد وتفعيل المواعين، وتبسيط وتسهيل الإجراءات، وتطوير أساليب التحصيل وحوسبتها، وربطها بالشبكة الإلكترونية، لضمان الإشراف على أجهزة التحصيل وتحسين وسائلها ومنعاً للازدواجية في فرض المفروضات المالية وتحصيلها بين وحدات الولاية.



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