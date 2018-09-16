24 ساعة أمام وزراء الحكومة الجديدة لتقديم خطط اصلاحية

الخرطوم 16 سبتمبر 2018 ـ أمهل رئيس مجلس الوزراء القومي في السودان معتز موسى وزراء الحكومة الجدد 24 ساعة فقط لعرض 3مشروعات للإصلاح الاقتصادي والحكم الراشد ومحاربة الفساد وقضايا أخرى.

رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى

والتأم مجلس الوزراء بتشكيله الجديد الأحد وتقدم موسى بالشكر للوزراء المختارين لقبولهم التكليف خلال المرحلة المقبلة لافتا إلى قصر فترة عمل هذه الحكومة التي تمثل خواتيم المرحلة الدستورية ونهايات البرنامج الخماسي للاستقرار الاقتصادي.

وأفاد المتحدث باسم المجلس عمر محمد صالح في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن الحكومة لم تطرح برنامجاً بديلاً للمرحلة القادمة.

وأضاف "رئيس مجلس الوزراء طلب من السادة الوزراء تقديم مقترحاتهم خلال 24 ساعة لمكتبه مباشرة، ووعد بوضع برنامج لإحراز نتائج ليتم التقويم والوقوف على النتائج المحرزة".

ووعد موسى بحسب المتحدث بقيام مفوضية أو مجلس للتخطيط الاقتصادي يضم عددا من الخبراء الاقتصاديين يتولى أمر التخطيط الشامل كما يتولى أمر التقويم والمتابعة.

وقال صالح إن أعضاء المجلس أمنوا على المحاور الثلاثة، وقدموا مقترحات حول تنفيذ البرامج خلال 400 يوم عمر هذه الحكومة، وانهم أكدوا تركيز الجهد على إقرار السلام وإيقاف التدهور في سعر العملة الوطنية ووقف التدهور في الخدمات الأساسية وإعمال مبدأ الشفافية والمحاسبية واعتماد ميزانية البرامج بتركيز الجهد وتوجيه الموارد لتحقيق غايات محددة.