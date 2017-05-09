24 مريضة بالناسور البولي ينتظرن إجراء عمليات بالفاشر

الفاشر 9 مايو 2017 ـ أكدت السلطات الصحية بولاية شمال دارفور، غربي السودان، وجود 24 حالة إصابة بالناسور البولي في انتظار إجراء العمليات بمستشفى النساء والتوليد بالفاشر عاصمة الولاية.

واجهة المستشفى الرئيسي في الفاشر ..صورة لـ (سودان تربيون)

ونظمت إدارة الصحة الانجابية ومركز الناسور البولي بالفاشر، الإثنين، اجتماعا تنويريا ضم عددا من الشركاء للاعداد لتنظيم مخيم خاص لعمليات الناسور البولي في الخامس والعشرين من مايو الجاري بمدينة الفاشر.

وقال مدير مركز الناسور البولي بالفاشر الدكتور صالح الطاهر إن عدد المصابين المسجلين لديهم والموجودين بالمركز هذا العام بلغ 24 مصابة من مختلف ولايات دارفور الخمس ودول الجوار خاصة تشاد.

وأكد الطاهر انخفاض نسبة الإصابة مقارنة بالعام السابق والذي تم فيه إجراء 94 عملية جراحية للناسور بالمركز مشيرأ الى أن ضعف الامكانيات المادية والأجهزة والمعدات الطبية حال دون إجراء العمليات للمصابات في الوقت المحدد.

وتابع قائلا: "المركز يعتزم تنظيم مخيم في 25 مايو الجاري لاستهداف 50 مريضة من مختلف ولايات دارفور".

ويضم مستشفى الفاشر التخصصي للنساء والتوليد أكبر مركز للناسور البولي في البلاد وينظم فيه المخيم العلاجي لمريضات الناسور البولي الذي يقام سنوياً وكثيرا ما يتم الاستعانة بأطباء أجانب".