24 مريضة بالناسور البولي ينتظرن إجراء عمليات بالفاشر

الفاشر 9 مايو 2017 ـ أكدت السلطات الصحية بولاية شمال دارفور، غربي السودان، وجود 24 حالة إصابة بالناسور البولي في انتظار إجراء العمليات بمستشفى النساء والتوليد بالفاشر عاصمة الولاية.
- واجهة المستشفى الرئيسي في الفاشر ..صورة لـ (سودان تربيون)
ونظمت إدارة الصحة الانجابية ومركز الناسور البولي بالفاشر، الإثنين، اجتماعا تنويريا ضم عددا من الشركاء للاعداد لتنظيم مخيم خاص لعمليات الناسور البولي في الخامس والعشرين من مايو الجاري بمدينة الفاشر.
وقال مدير مركز الناسور البولي بالفاشر الدكتور صالح الطاهر إن عدد المصابين المسجلين لديهم والموجودين بالمركز هذا العام بلغ 24 مصابة من مختلف ولايات دارفور الخمس ودول الجوار خاصة تشاد.
وأكد الطاهر انخفاض نسبة الإصابة مقارنة بالعام السابق والذي تم فيه إجراء 94 عملية جراحية للناسور بالمركز مشيرأ الى أن ضعف الامكانيات المادية والأجهزة والمعدات الطبية حال دون إجراء العمليات للمصابات في الوقت المحدد.
وتابع قائلا: "المركز يعتزم تنظيم مخيم في 25 مايو الجاري لاستهداف 50 مريضة من مختلف ولايات دارفور".
ويضم مستشفى الفاشر التخصصي للنساء والتوليد أكبر مركز للناسور البولي في البلاد وينظم فيه المخيم العلاجي لمريضات الناسور البولي الذي يقام سنوياً وكثيرا ما يتم الاستعانة بأطباء أجانب".
أخر الآراءتخفيف العقوبات عن السودان : قراءة في جلسة استماع الكونغرس 2017-05-04 14:18:38 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com بدعوة من رئيسها النائب الجمهوري عن الدائرة الرابعة نيوجيرسي "كريس سميث"، عقدت لجنة إفريقيا والصحة العالمية وحقوق الإنسان الدولية والمنظمات الدولية المتفرعة عن لجنة الشؤون الخارجية (...)
الإنسان السوداني المهدور (2) 2017-04-28 00:18:26 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com في الجزء الأول من هذا المقال تناولتُ مفهوم "الهدر" الذي إستخدمه عالم النفس والمفكِّر اللبناني مصطفى حجازي في دراسته لعلاقة المتسلط بالإنسان في المجتمعات المتخلفة، وأشرتُ إلى أنَّ هذا (...)
العهد أم تعديلات (بدرية) 2017-04-27 10:08:35 بقلم : تاج الدين بانقا الدستور هو عقد التأسيس للدولة يفصل بين سلطاتها تشريعا وتنفيذا وقضاء ويؤطر حقوق وواجبات وحرمات مواطنيها وساكنيها وعلاقات منظومات حكمها وجوارها قريب إقليم او بعيد في محيط الكون.وهو سامي يعلو كل (...)
المزيد