24 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية لجنوب السودان

جوبا 15 يوليو 2019- خصص البنك الأفريقي للتنمية مبلغ 24.7 مليون دولار لدعم مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في جنوب السودان الذي مزقته الحرب.

جزء من نهر النيل يعبر جوبا (الصورة بإذن من وزارة المياه)

وقال البنك في بيان صدر مؤخرا إن المشروع يستهدف مدن بور في ولاية جونقلي والرنك بولاية أعالي النيل، منوهاً إلى أن المشروع الاستراتيجي يهدف لتحسين إمدادات المياه والصرف الصحي في جنوب السودان للمناطق الريفية داخل الدولة الوليدة.

وقال مدير قسم الأمن المائي والصرف الصحي في البنك الأفريقي للتنمية أوزوارد تشاندا "إن دمج عنصر المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية في المناطق الآمنة نسبيا التي يتعين الوصول إليها يشير إلى أن المشروع يمهد الطريق لزيادة الدعم لإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في هذه المناطق النائية في المستقبل".

وفيما يتعلق بالنظافة والصرف الصحي، ستكون هنالك منحة بقيمة مليوني دولار تستهدف المدارس والمجتمعات في ثماني مناطق ريفية في ولاية جوبيك، وكذلك التثقيف في مجال النظافة الصحية.

ويخطط البنك للبدء في تنفيذ مشروع تحسين امدادات المياه والصرف الصحي قبل نهاية هذا العام، وسيستفيد من المشروع 300000 شخص في المناطق الريفية والحضرية في ولاية جوبك.