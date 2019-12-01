3 جرحى في مواجهات بين طلاب الشعبية بقيادة (الحلو) والمؤتمر الشعبي

الخرطوم 1 ديسمبر 2019 - أصيب 3 من طلاب المؤتمر الشعبي، الأحد، إثر هجوم بالسلاح الأبيض والعصي نفذه زملائهم بالحركة الشعبية- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بجامعة بحري شمال العاصمة السودانية.

عبد العزيز الحلو

وقال الطالب بجامعة بحري، والذي ينتمي إلى المؤتمر الشعبي، زكريا عمر لــ"سودان تربيون"، إن طلاب الحركة الشعبية المؤيدين لعبد العزيز الحلو أصروا على إقامة منشطهم السياسي يوم الأحد، رغم أن يومهم الراتب في النشاط السياسي، محدد بالأربعاء من كل أسبوع.

وأوضح أن طلاب المؤتمر الشعبي، أصروا على إقامة منشطهم في اليوم المحدد، وصعد المتحدث الأول وألقى خطابه، ثم بدأ المتحدث الثاني في خطابه، لكنهم تفاجأوا بهجوم كوادر الحركة الشعبية بالسلاح الأبيض والعصي، ما أدى إلى إصابة 3 من طلاب حزبهم جراء الاعتداء.

وأشار إلى أن طلاب المؤتمر الشعبي حاولوا تهدئتهم، وحثهم على لغة الحوار، لكن دون جدوى، لنيتهم المبيتة للاعتداء وإيقاع الأذى بكوادر الحزب.

لافتا إلى إسعاف الطلاب المصابين إلى مستشفى الشهيد علي عبد الفتاح ومباشرة فتح البلاغات بقسم الدروشاب شمال.