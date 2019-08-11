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3 قتلى في احتكاك بين رعاة ومزارعين بولاية شمال دارفور

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الخرطوم 11 أغسطس 2019- لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخر على خلفية نزاع بين رعاة ومزارعين في ولاية شمال دارفور غربي السودان.

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تشييع 5 من المزارعين اغتالهم رعاة بولاية شرق دارفور..الإثنين 20 فبراير 2017 ..صورة لـ(سودان تربيون)

وأفادت مصادر صحفية متطابقة أن رعاة حاولوا السبت ادخال مواشيهم عنوة في أراضي تخص مزارعين على تخوم منطقة "شنقل طوباي" التابعة لمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور، وعندما تصدى لهم المزارعين أطلقوا عليهم زخات كثيفة من الرصاص ما أدى لمقتل ثلاثة مزارعين في الحال.

والأحد حاول فزع اهلي ملاحقة الجناة لكن أحد الرعاة باغت الأهالي بإطلاق الرصاص ما أدى لإصابة شخص واحد جرى اسعافه الى الفاشر.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع جرى نقله لمستشفى "يوناميد" بالفاشر إثر احتكاك بين الرعاة والمزارعين بمنطقة شنقل طوباي.

وأشارت الى أن الحادث يعود الى صراع قديم متجدد على الكلأ والمرعى والزرع.

وأضافت في بيان " وقد أجّج النظام السابق الصراع وساهم في تعميق الأزمة بعدم المساعدة في توفير الحلول المستدامة، وعدم تقديم الجناة للمساءلة القانونية منعاً لتكرار هذه الحوادث".

وأودت نزاعات قبلية في دارفور على وجه الخصوص بحياة الألاف من الناس حيث يشتهر الإقليم بصراعات دامية بين قبائله المتنازعة في الغالب على الأرض والكلأ.



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