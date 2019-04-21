3 مليار دولار مساعدات سعودية إماراتية لإنعاش الاقتصاد السوداني

الخرطوم 21 أبريل 2019- أعلنت الإمارات العربية المتحدة والسعودية، الأحد عن تقديم مساعدات مشتركة للسودان بما قيمته 3 مليار دولار.

الملك سلمان بن عبد العزيز

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن حزمة العون المشترك تتضمن 500 مليون وديعة للبنك المركزي لتقوية الاحتياطي النقدي وإنعاش الجنيه السوداني، على ان يتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني في نواحي الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

وأطاحت احتجاجات عارمة بدأت منتصف ديسمبر الماضي بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل الجاري حين قرر الجيش عزله وتنحيته عن السلطة، في أعقاب تفاقم الوضع الاقتصادي وتردي مستوى المعيشة الى مستويات غير مسبوقة.

والأسبوع الماضي زار الخرطوم وفد مشترك من الامارات والسعودية واجتمع برئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ونقل اليه استعداد البلدين لدعم التغيير في هذا البلد.

وخلال لقاء تلفزيوني جرى بثه الأحد قال البرهان إن مبالغ مقدرة من العملة الصعبة جرى ضخها في خزينة البنك المركزي بعد ضبط مبالغ طائلة داخل قصر الضيافة حيث كان يقيم الرئيس المعزول عمر البشير.

وكشف أنه تم العثور في المنزل على مبلغ نقدي بثلاث عملات تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار.

وتابع برهان ”إن فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية (السابق) ووجد 7 ملايين يورو إضافة إلى 350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني 105 ملايين دولار".

وعما إذا كان المجلس وضع يده على أي مستندات تدين قادة النظام السابق قال المستندات موجودة في الوزارات والمؤسسات والواجهات.

وحث المواطنين المتضررين على فتح بلاغات ومساعدة الجهات المختصة، مبينا أنه تم تفويض النيابة بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين.

وقال إن الباب مفتوح لأي شخص متضرر أن يتقدم للنيابة، وأوضح أنه في سبيل تمكين المواطنين من فتح البلاغات تم إلغاء نيابة أمن الدولة للتواصل المباشر.