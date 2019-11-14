305 مليون دولار من صندوق النقد العربي للسودان

الخرطوم 14 نوفمبر 2019- كشف صندوق النقد العربي عن خططه لدعم الاقتصاد السوداني بتمويل يعادل حوالي 305 مليون دولار منها قروض وتسهيلات تجارية وبناء قدرات ومساعدات فنية.

ابراهيم البدوي

وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم أحمد البدوي خلال لقائه بعثة صندوق النقد العربي في الخرطوم الخميس حرص الحكومة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الصندوق ووصفه بالمؤسسة التمويلية المهمة.

كما أثنى على جهود الصندوق المتصلة في دعم الاقتصاد السوداني ووعد بمعالجة كافة المعوقات التي تعترض مجالات التعاون بين الجانبين.

بدوره أوضح رئيس بعثة الصندوق أحمد أبوبكر البدوي أن الزيارة تستهدف تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع السودان.

وأعلن بدء برمجة التمويل للسودان بإطلاق قرض تعويضي بما يعادل 110 مليون دولار خلال نوفمبر الجاري فيما يتم تنفيذ قرض عادي في الربع الأول من العام 2020م بما يعادل 45 مليون دولار.

وتتضمن خطة الصندوق دعم السودان بما يعادل 80 مليون دولار أخرى حتى نهاية العام 2020م، وأبان أن سقف تمويل التجارة المتاح للسودان في الصندوق يبلغ 70 مليون دولار، مؤكداً استعداد الصندوق للإسهام في كافة الأصعدة.