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32.8مليون دولار منحة للسودان من البنك الافريقي لمشروعات مياه

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الخرطوم 14 نوفمبر 2019- وقعت وزارة المالية السودانية اتفاقية مع البنك الافريقي للتنمية على منحة بمبلغ 32.8 مليون دولار لتمويل مشروع مياه ولايتي شمال وجنوب كردفان.

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مدنيون يرتصون امام عربة للامم المتحدة لتوزيع المياه في كادوقلي ارشيف

ويهدف المشروع الي تعزيز سبل الوصول للمياه وتحسين الاوضاع المعيشية للأسر ومقاومة تقلبات المناخ ليغطي حوجة المجتمعات في 5 وحدات إدارية لتلك المشروعات.

وقال وزير المالية ابراهيم البدوي إن الاتفاقية تمثل دعما للخدمات الأساسية المتمثلة في مياه الشرب والصرف الصحي في الولايتين.

والمنحة عبارة عن مبلغ 31.4مليون دولار من نافذة بنك التنمية الافريقي ومبلغ 1.4 مليون دولار من نافذة مبادرة إمدادات مياه الريف.

وأثنى البدوي على دور البنك الافريقي للتنمية في تمويل المشروعات بالبلاد واستمراره في تقديم الدعم منذ زمن طويل في وقت أحجمت فيه مؤسسات التمويل عن تقديم الدعم للسودان.

وأكد البدوي تقديم كافة التسهيلات وتسريعها لإنفاذ هذه المشاريع المهمة لسكان الريف وخلق الفرص للشباب والشابات في مشروعات التنمية.

من جانبه قال وكيل التخطيط الاقتصادي مكي ميرغني عثمان إن الاتفاقية تصب في أهداف التنمية المستدامة وأولويات الفترة الانتقالية، خاصة في تقديم خدمات المياه والصحة وتعزيز البناء المؤسسي لإدارة خدمات المياه.

وأبان أن مساهمات وتدفقات البنك الافريقي ترتفع بموجب المشروع الحالي إلى 325 مليون دولار لتمويل عدداً من المشروعات الهامة.

ومول البنك الافريقي مشروعين للمياه بالسودان تحت التنفيذ منها مشروع تنمية القدرات المؤسسية لقطاع مياه الشرب في السودان ومشروع البناء المؤسسي وتحسين خدمات المياه والاصحاح بمدينة بورتسودان بمنحة قدرها 44.8 مليون.



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