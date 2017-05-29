34 جريمة اغتصاب ضد الأطفال بجنوب دارفور خلال شهرين

نيالا 29 مايو 2017 ـ كشف كبير مستشاري المدعي العام لجرائم دارفور عن 35 حالة اغتصاب لأطفال خلال شهري أبريل ومايو بولاية جنوب دارفور، وقضت محكمة بنيالا، الاثنين، بإعدام متهم بقتل واغتصاب طفلة لم يتجاوز عمرها 6 سنوات.

متضامنون مع أسرة الطفلة (ضحى) أمام محكمة الطفل بنيالا بعد الحكم بإعدام مغتصبها وقاتلها ـ الإثنين 29 مايو 2017

وقال كبير مستشاري المدعي العام مولانا عادل محمد حسن ضحية في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور الاثنين إن وكالة نيابة الطفل بالولاية تلقت 35 بلاغا لجريمة اغتصاب على الأطفال خلال شهري أبريل ومايو.

وأكد أن المحكمة حتي هذه اللحظة فصلت في سبع من قضايا الاغتصاب الذي يعد ظاهرة هي الأخطر من نوعها بولاية جنوب دارفور.

وأسدل قاضي محكمة الطفل بنيالا في ولاية جنوب دارفور إسماعيل إدريس، الاثنين، الستار على قضية اغتصاب وقتل الطفلة "ضحى عماد الدين" التي هزت المدينة.

وقضى القاضي بالإعدام شنقا حتى الموت على المتهم لمخالفته المادة "45/ ب"من قانون الطفل لسنة 2010 المتعلقة بالاغتصاب والمادة "130" من القانون الجنائي لسنة 1991 المتعلقة بالقتل العمد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأشار ضحية الى أن هناك جرائم اغتصاب مسكوت عنها خوفا من الوصمة في المجتمع داعيا المجتمع الى ضرورة التبليغ الفوري حال وقوع أية جريمة أو تحرش على الأطفال مبينا أن مكافحة الجريمة مسؤولية ملقاة على عاتق المجتمع كله بلا استثناء خاصة الأسر.

ووقعت جريمة اغتصاب بشعة الأسبوع الماضي بحي الوحدة بمدينة نيالا حيث قام المدان باغتصاب الطفلة "ضحى" وقتلها داخل متجره.