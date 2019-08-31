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4 حركات مسلحة في دارفور تتفق على توحيد موقفها التفاوضي

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الخرطوم 31 أغسطس 2019 ــ اتفقت اربع حركات مسلحة في دارفور على توحيد موقفها التفاوضي والدخول في محادثات السلام المقبلة بوفد مفاوض مشترك، مؤكدة تمسكها بالسلام العادل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة السودانية ويعالج آثار الحرب وبواعث التهميش.

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قادة الجبهة الثورية من اليمين جبريل ابراهيم ، مالك عقار ، مني أركو مناوي .. صورة من "الجزيرة نت"

والحركات التي أعلنت توحيد موقفها التفاوضي هي تجمع قوى تحرير السودان، بقيادة الطاهر حجر، وحركة/جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي، بقيادة يحيى الهادي، وحركة العدل والمساواة السودانية، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة/جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي.

ويوجد قيادات هذه الحركات حالياً في عاصمة جنوب السودان جوبا التي وصلوها الأسبوع الماضي بجانب حركات مسلحة أخرى خارج اقليم دارفور، بدعوة من الرئيس سلفا كير ميارديت، لعقد اجتماعات تشاورية لأجل توحيدها تمهيداً لبدء التفاوض مع الحكومة السودانية.

وقالت الحركات المسلحة الأربع في بيان مذيل باسماء قياداتها تلقته "سودان تربيون" السبت إنها إهتبلت فرصة وجودها معا في جوبا وأدارت حواراً عميقاً فيما بينها أفضى إلى التوافق على "الدخول في مفاوضات السلام بموقف تفاوضي واحد، وبوفد مفاوض مشترك".

وشددت الحركات في بيانها على رفض ما اسمته بأساليب الإقصاء التي يمارسها مركز المركز بذرائع الكفاءة والبعد عن المحاصصة، مضيفاً "كما نرفض مصادرة حق الهامش في إختيار ممثليه، واللجوء إلى تمثيله بصورة ديكورية وفق هوى مركز المركز".

وأكد البيان الاستمرار في التمسك بالسلام العادل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة السودانية ويعالج آثار الحرب وبواعث التهميش، باعتباره خيارها الإسترتيجي الأول، وبذل كل الجهود لانجازه متى ما توفرت إرادة السلام لدى السلطات الانتقالية.

كما توافقت الحركات بحسب البيان على اعتماد التشاور وتوحيد المواقف السياسية تجاه كل القضايا الوطنية، بجانب تنسيق الجهود في مجال العمل الإنساني، والاهتمام بأوضاع النازحين واللاجئين.

وأشار البيان إلى العمل من أجل توحيد كافة القوى الثورية وقوى الهامش والمؤمنين بضرورة التغيير، وإبرام عقد اجتماعي جديد بين كافة المكونات السودانية، على تشكيل كتلة تاريخية تعمل على خلق سودان المواطنة.

وأعلنت الحركات التزامها بإعلان وقف العدائيات بغرض إتاحة الفرصة للسلام.



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