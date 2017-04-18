الخرطوم 18 أبريل 2017 ـ كشف تقرير صادر بالسودان، الثلاثاء، أن حجم التدفقات الاستثمارية في العام 2016 بلغت 4.1 مليار دولار، بينما اكتملت دراسات 380 مشروعا تنمويا و231 مشروعا استثماريا للمؤتمر العربي لإعادة الإعمار والتنمية في السودان المنعقد بالسعودية بعد أشهر.

مزارع يتوسط حقل للذرة في مشروع الجزيرة

وكشف التقرير السنوى الثاني للاستثمار في السودان للعام 2016 عدد الاستثمارات المصدقة خلال العام الماضي والتي بلغت 2604 مشروعات في القطاعات الثلاثة (الزراعي والصناعي والخدمي) بحجم تدفقات تصل إلى 4.1 مليار دولار تتركز في النقد والآليات والمعدات التي دخلت البلاد.

وجاء في التقرير الذي سيصدر بعد أيام ـ بحسب وكالة السودان للأنباء ـ أن مشروعات القطاع الزراعي بلغت 668 مشروعاً من جملة المشروعات المصدقة وبلغت في القطاع الصناعي 811 مشروعا والقطاع الخدمي 993 مشروعا.

وتشير الاحصائيات المستخلصة من دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية القومية المصدقة لعام 2016 إلى أن عدد العمال المتوقع استيعابهم في المشروعات نحو 46,765 عاملا.

وأشار تقرير الاستثمار السنوى الى ارتفاع نسبة مساهمة إجمالي الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ حجم رأس المال المستثمر بالقطاعات الثلاثة 3.2 مليار دولار.

وأورد مساهمة المشروعات الاستثمارية خلال العام 2016 في تصدير المنتجات حيث بلغت جملة صادراتها 4,3 مليار دولار ما يشير الى أن المشاريع الاستثمارية أسهمت في تطبيق سياسة الدولة الإقتصادية فى إطار الخطة الإستراتيجية.

إلى ذلك قالت وزارة التعاون الدولي السودانية إنها تسلمت 380 مشروعا لاعادة الإعمار والتنمية و231 مشروعا استثماريا.

وبدأت بفندق كورنثيا بالخرطوم، الثلاثاء، الورشة التحضيرية لمشروعات المؤتمر العربي لإعادة الإعمار والتنمية في السودان الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الربع الأخير من العام الحالي بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وأكد وكيل وزارة التعاون الدولي رئيس اللجنة الفنية لإعداد المشروعات الطاهر سليمان إيدام، أهمية انعقاد الورشة للوقوف على مستوى وموقف تنفيذ المشروعات.

وأشار إيدام لدى مخاطبته فاتحة الورشة الى الترتيبات التي سبقت أعمال الورشة، مبينا أن اللجنة العليا وافقت على مقترح تنظيم هذه الورشة للتنوير والاستفادة من الخبرات فى إعداد المشروعات وصياغتها كنموذج وفق المعايير التى أعدتها لجنة المشروعات المطلوبة.

وأضاف أن حصيلة المشروعات التي أعدت وتم استلامها من قبل اللجنة حتى الآن بلغت 380 مشروعا لإعادة الإعمار والتنمية إضافة إلى أخرى استثمارية بلغت 231 مشروعا.

من جانبه أكد مفوض العون الإنساني ومقرراللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي لإعادة الإعمار والتنمية في السودان أحمد آدم أهمية الدور العربي الذي ظلت تلعبه الجامعة العربية والدول الأعضاء في دعم التنمية في البلاد.

وقال إن أهم مطلوبات وأهداف المؤتمر تحقيق التنمية المتوازنة المستدامة وتحسين الخدمات والاحتياجات للمجتمعات المحلية وتحسين أوضاع المتضررين من النزاعات المسلحة وجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد السوداني.

وأوضح آدم أن الورشة تهدف إلى رصد وتجميع وتصنيف المشاريع التنموية بمشاركة كافة الوزارات المعنية من الولايات.

وأفاد أن المشروعات التي ستقدم في المؤتمر لا تقتصر على ولايات دارفور فقط، بل تشمل كل ولايات البلاد، مبينا أنها مشروعات تنموية وزراعية واستثمارية.

وقررت القمة العربية بنواكشوط بموريتانيا في يوليو 2016 عقد مؤتمر عربي لإعادة الإعمار والتنمية في السودان في عام 2017، وسمى الأمين العام للجامعة العربية لجنة تحضيرية للمؤتمر برئاسة الأمين العام المساعد للجامعة للشؤون الاقتصادية كمال حسن علي.