5 مليون دولار منحة من البنك الدولي لمشروع السياسات المالية بالسودان

الخرطوم 5 يونيو 2017 ـ وقعت حكومة السودان مع البنك الدولي اتفاقية منحة مالية بمبلغ 4.999.000 دولار يقدمها البنك الدولي لتمويل مشروع تعزيز إدارة السياسات المالية بولايات السودان.

مقر وزارة المالية السودانية

وينتظر أن تقوم وزارة المالية السودانية بسداد المكون المحلي البالغ 4.135 مليون جنيه سوداني.

ووقع عن جانب حكومة السودان وزير المالية، الفريق محمد عثمان سليمان الركابي، بينما وقع عن البنك الدولي مدير المكتب القطري للبنك الدولي بالخرطوم، اكسافير فرتادو.

ويهدف المشروع إلى تحسين وترقية كفاية إدارة السياسات المالية وأعمال وآليات المحاسبة المالية بما يشمل النزاهة والشفافية في إستغلال الموارد المالية العامة بما يفضي لتقليل فرص الفساد في الولايات المختارة.

وتشمل الولايات التي يجري تنفيذ المشروع فيها كل من "البحر الأحمر، نهر النيل، شمال كردفان، وسنار".

وأكد وزير المالية، الفريق محمد عثمان الركابي، دعم البنك الدولي لمشروعات التنمية بالسودان، مشيراً إلى دور المشروع في تعزيز تحويلات الولايات وتحقيق شفافية الموازنة.

وقال في تصريحات عقب التوقع، إن المشروع يسهم في تحقيق نقله في الإقتصاد السوداني، موجهاً إدارة المشروع باستغلال الموارد وتسريع وتنفيذ موارد المنحة قبل نهاية الزمن المحدد لها.

وأوضح أن الحكومة ستتخذ سياسات مواتية وشفافة من خلال الدعم المؤسسي على مستوى المركز الولايات في مجالات الحوكمة الاقتصادية في الشراء والتعاقد، وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والخارجية.

من جانبه أكد مدير المكتب القطري للبنك الدولي بالخرطوم، اكسافير فرتادو، استمرار التعاون مع السودان، وقال إن البنك الدولي قام بتمويل عدداً من المشروعات بلغ تمويلها 140 مليون دولار شملت مجالات التعليم وبناء القدرات في إدارة الموزانة والبيئة والموارد الطبيعية.