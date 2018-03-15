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417 مليون دولار من الأمم المتحدة لتمويل برامج ومشروعات بالسودان

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الخرطوم 15 مارس 2018 ـ وقعت حكومة السودان والأمم المتحدة، الخميس، على وثيقة تمثل خارطة طريق للبرامج والمشروعات الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأربع سنوات بحجم تمويل يتجاوز 417 مليون دولار.

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الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في السودان مارتا رويداس في مؤتمر صحفي بالخرطوم ـ الأربعاء 17 أغسطس 2016

ووقع على وثيقة خطة عمل البرنامج القطري المشترك بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للأعوام 2018 ـ 2021، وزير التعاون الدولي إدريس سليمان عن الحكومة وعن المنظمة الدولية مارتا رويداس المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وغطت الوثيقة محاور الحكم الراشد وسيادة حكم القانون واستقرار المجتمعات وبناء السلام والبيئة وتنمية الموارد الطبيعية.

وأفاد الوزير لدى مخاطبته مراسم التوقيع في الخرطوم أن الوثيقة ركزت على الأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال من العون الإنساني إلى التنموي مرتبطة بالسلام والتنمية وإيجاد فرص للمواطن السوداني.

وأكد الحرص على المراقبة والتقييم وإبداء ملاحظات كل ثلاثة أشهر ودراسة الآثار الإيجابية للمشروعات. وأشاد بالتعاون بين السودان والأمم المتحدة لمساهمته في دعم التنمية بالبلاد.

وقالت وزيرة الدولة بالتعاون الدولي سمية أكد، في تصريحات صحفية، إن البرنامج تم إعداده ليوافق الأولويات الوطنية ويعمل على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة التي صادق عليها السودان.

وأشارت الى أن البرنامج يعمل على دعم قضايا إنتاج الطاقة البديلة وقضايا البيئة والمناخ ودعم الخدمات الصحية ودعم خاص لزيادة قدرات السودان في قضايا بناء السلام والتنمية المستدامة والمناطق التى تأثرت بالنزاعات.

وأضافت أن حكومة السودان ستلتزم في هذا البرنامج بالمكون المحلي لهذه المشروعات، مبينة أن هناك آلية مشتركة للمتابعة وتقييم البرنامج.

من جهتها قالت مارتا إن الوثيقة تمثل فرصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالسودان وتساهم في تحقيق الأولويات وفقا لخطط التنمية الوطنية، وأوضحت أن الوثيقة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقدرة على مواجهة تغير المناخ وتقديم الخدمات الاجتماعية.



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