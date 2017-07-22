47 الف سوداني يعودون من السعودية خلال أيام

الخرطوم 22 يوليو 2017- قال الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، كرار التهامي،إن نحو 47 الف سودانيا سيعودون من المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة.

أمين عام شؤون السودانيين بالخارج كرار التهامي والمعتمد برئاسة حكومة الخرطوم ميادة سوار الدهب .. (سودان تربيون)

وأطلقت السلطات السعودية قبل نحو أربع أشهر حملة "وطن بلا مخالف" استهدفت الوافدين المخالفين لنظام الإقامة أو نظام العمل، وكل الوافدين للمملكة عبر تأشيرة العبور الدخول والخروج، ولم يغادروا مع انتهاء صلاحية التأشيرة، بالإضافة إلى الوافدين من باب أداء مناسك الحج أو شعائر العمرة أو الزيارة، ومكثوا في المملكة بعدها.

ولفت التهامي، خلال مؤتمر صحفي السبت، الى ان 33 ألف سوداني سيعودون من مدينة الرياض و14 ألف من جدة 60% منهم عمال وحرفيين،في فترة أقصاها الإثنين المقبل مع الإحتفاظ بحق العودة حال توفيق الأوضاع.

وأكد حرصهم علي تفادي أي آثار إقتصادية علي المجتمع بإنسجام كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها في إدماجهم مع المجتمع.

وأشارت ميادة سوار الذهب معتمد الرئاسة بولاية الخرطوم مسؤول ملف المغتربين الى رؤية وإستراتيجية الولاية في مواجهة الموقف معددة التحديات التي تواجه الولاية من تعليم وإسكان ورعاية صحية بجانب الجمارك وإدماج العائدين في المجتمع .

وتزايدت معدلات هجرة السودانيين في السنوات الخمس الأخيرة بشكل لافت، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتضاؤل فرص العمل.

وبجانب حملاتها الشرسة تجاه المخالفي،ن بدأت السلطات السعودية في يوليو الجاري تطبيق الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة، والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.

وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنويا 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو 2018، حتى يصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.

وأكد التهامي ان سفارة السودان بالمملكة أكملت كافة إجراءات السودانيين العائدين ، وأن بعضهم سيتوجه من الخرطوم الي ولايات السودان المختلفة.

يذكر أن نحو 500 ألف شخص استفادوا من حملة وطن بلا مخالف منذ إطلاقها ، ومنحت الحملة المستفيدين منها ميزات تمثلت في الإعفاء من بصمة "مرحل" ، والتي تمنع صاحبها من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، والسماح لهم بالعودة إلى المملكة مرة أخرى بالطرق النظامية، والإعفاء من الآثار المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.