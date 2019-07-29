5 قتلى وعشرات المصابين في احتجاجات عنيفة بعاصمة شمال كردفان

الأبيض 29 يوليو 2019- سقط 5 قتلى كما أصيب العشرات بجروح متفاوتة ، الإثنين، بعد تعرضهم لإطلاق رصاص أثناء احتجاجات طلابية بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

قتلى ومصابين في احتجاجات عنيفة بالأبيض ..الاثنين 29 يوليو 2019

ولم يستطع شهود عيان تحدثوا لـ "سودان تربيون" تحديد الجهات التي أطلقت الرصاص على المحتجين من الطلاب وأكدوا ان الجميع فوجئ بسقوط الضحايا بينما تحدثت مصادر أخرى عن مشاهدة قناصة في بنايات مجاورة عملوا على استهداف المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على انعدام المواصلات وغلاء الأسعار، وجابت المواكب سوق المدينة عدة مرات قبل ان تواجه بالعنف وإطلاق الرصاص لتفريقها.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان تلقته "سودان تربيون" إن خمسة شهداء سقطوا إثر إصابات مباشرة برصاص قناصة بمدينة الأبيض بعد خروجهم في موكب الثانويات السلمي".

وأشارت إلى وجود أعداد كبير من الإصابات بعضها حرجة جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأفاد شاهد العيان طاهر محمد طاهر، "سودان تربيون" بأن الاحتجاجات خرجت بسبب انعدام المواصلات وغلاء الأسعار، وان المواكب جابت سوق المدينة أكثر من مرة قبل أن تتعرض لإطلاق النار قرب مقر بنك الخرطوم.

وأكد تعرض الموكب لإطلاق نار كثيف بعضه بأسلحة الدوشكا من قوات نظامية ترتكز قرب مقر البنك الفرنسي القريب من بنك الخرطوم مما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

من جهته شكك شاهد عيان، حنفي كرار، في وجود جهات تقف وراء الأحداث، قائلاً إنه كان شاهداً على مرور المحتجين بسوق الأبيض أكثر مرة قبل ان يتعرضوا فجأة لإطلاق النار.

وأكد وجود قناصة أعلى بناية بنك الخرطوم كان يطلق الرصاص على المحتجين الأمر الذي جعل المحتجين يقتحمون مبنى البنك وأضرموا فيه النار.

وقالت مصادر متطابقة إن الجيش نشر قواته في المدينة بشكل واسع بينما انسحبت سيارات "الدعم السريع" من الشوارع في أعقاب تزايد الغضب الشعبي.

والقتلى بحسب لجنة أطباء السودان المركزية هم "أحمد عبدو عبد القادر، وحسان سعد، ومحمد الفاتح، وبدر الدين عبد الله اسماعيل، وأحمد عبد الكريم.

وفي تطور لاحق أمرت حكومة الولاية بفرض حظر التجوال في مدن الولاية الكبيرة اعتبارا من التاسعة مساء الاثنين وحتى السادسة صباحا.

كما قررت وفق بيان تعليق الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي "حفاظا على أرواح الطلاب والمواطنين".