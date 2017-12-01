الخرطوم 1 ديسمبر 2017 ـ أعلن البنك الدولي دعما جديدا بقيمة 5.5 ملايين دولار لمشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتمويل آخر لمشروع خفض الانبعاثات الناتجة من تدهور الغابات.

وزير البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية حسن عبد القادر هلال

وقالت رئيس فريق العمل لمشروعي الإدارة المستدامة وخفض الانبعاثات بالبنك الدولي تراسي هارت التي تزور السودان على رأس فريق من البنك الدولي إن زيارتها تأتي للوقوف على الاستعداد لتمويل القطاع الخاص والقطاعات الأخرى والتوسع في المشاريع المستدامة لإداره المياه والمشاريع الزراعية.

وأكدت تراسي عقب اجتماعها، الجمعة، إلى وزير البيئة والموارد الطبيعية حسن عبد القادر هلال ومنسق مشروع الإدارة للموارد الطبيعية إبراهيم دوكة وممثلي السياج الأخضر الأفريقي، أن حكومة السودان حققت نجاحا كبيرا في مشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات.

وأفادت، طبقا لوكالة السودان للأنباء، أن السودان تلقى تمويلا جديدا بقيمه 5.5 مليون دولار لمشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وآخر لخفض الانبعاثات الناتجة من تدهور الغابات.

وأضافت تراسي أن "حكومة السودان أظهرت نجاحا في ادارة المشاريع واستطاعت أن تستخدم وتنفذ بنجاح الأموال المالية الدولية".

وتابعت "هذه تعتبر فرصة للسودان لأخذ دعم من المجتمع الدولي لترقية الوضع الانساني للمواطنين بتلك المناطق التي تنفذ فيها المشاريع".

من جهته قال وزير البيئة إن النجاحات التي حققها مشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في النيل الأبيض والجزيرة وكسلا جعل من الجهات العليا في البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي تعبر عن رضائها لهذه النجاحات بجانب النجاح الكبير في السياج الأخضر الأفريقي.

وأشار إلى التمويل الجديد الذي وفره البنك الدولي لهذه المشاريع والذي بموجبه سيتم تنفيذ مشاريع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في ثلاث ولايات جديدة في الشمالية ونهر النيل وشمال كردفان.

وأكد هلال أن هذه المشاريع ستنفذ في 13 ولاية بالسودان في الفترة المقبلة خاصة بعد أعلنت النرويج عن دعمها لمثل هذه المشاريع وطلبت مدها بالمعلومات الكافية.

وقال إن رفع الحصار الاقتصادي عن السودان سيتيح له مزيدا من الدعم في مجالات أخرى كالتصحر والتلوث ومشروعات الزئبق وتنقية الأرض والهواء من التلوث بجانب الحصول على التكنولوجيا وفتح مجالات للتدريب.

وقدم المنسق القومي للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية تقريرا مفصلا عن مشروعات الإدارة وما حققته من نجاحات في الولايات الثلاث التي ينفذ فيها المشروع وما أسهمت فيه من القطع الجائر للغابات والحفاظ على الحياة البرية والموارد الأخرى.

ويزور وفد البنك الدولي السبت ولاية كسلا للوقوف على مشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في هذه الولاية ومدى استفادة المجتمع المحلي من المشروع وما حققه من نجاح في الحفاظ على الموارد.