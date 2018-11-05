الخرطوم 5 نوفمبر 2018- أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع السودانية الإثنين تبرع المملكة المتحدة بمبلغ 5.6 مليون دولار لدعم برامج التخلص من الألغام للعامين 2018-2019.
- صورة لحقل ألغام في شرق السودان
وقال الأمين العام لوزارة الدفاع جمال عمر محمد، إن دائرة التنمية الدولية البريطانية قدمت الدعم المالي لبرنامج الألغام، وأكد التزام الحكومة السودانية ببرامج المكافحة ومواصلة التعاون مع الشركاء والمانحين انفاذا لالتزام الخرطوم باتفاقية أوتاوا الخاصة بمكافحة ومنع استخدام الألغام الأرضية.
وكان عمر يخاطب منتدى التنسيق القُطري لمكافحة الألغام تحت رعاية القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى الخرطوم ستيغن كوتسيس.
وتولى كوتسيس في مارس الماضي، رئاسة "مجموعة دعم مكافحة الالغام بالسودان" خلفاً للسفير الايطالي.
وتشير (سوان تربيون) الى أنه بحسب الاتفاقية الدولية لمكافحة الالغام، فان السودان كان يفترض أن يعلن خلوه من الالغام الأرضية بحلول ابريل من العام 2014، لكن تفجر الصراع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، جعل من الصعوبة بمكان الايفاء بذات الالتزام، وتم تمديد المهلة حتى 2019.
ومع ذلك لازالت الشكوك نحيط بإمكانية الإيفاء بهذا التعهد الرهين بتحقق الأمن في مناطق النزاع المسلح وتوفر دعم المانحين الدولي لعمليات المكافحة المعروف بأنها باهظة التكاليف.
وطبقا للمركز السوداني للخدمات الصحفية فإن القائم بالأعمال الأميركي إستيفن كوتسيس، أكد خلال المنتدى دعم بلاده لبرنامج مكافحة الألغام عن طريق المعونة الأميركية بغرض دعم جهود حكومة السودان والدول الأخرى المانحة.
وأشار الى أن النجاح في إزالة الألغام من السودان يمكن المجتمعات من الوصول للأراضي الزراعية والتنمية، مشيراً إلى أن برنامج التخلص من الألغام يحتاج لمزيد من الدعم.
أخر الآراءيا أهل المعارضة 2018-11-04 20:35:48 بقلم : محمد عتيق كل قوي المعارضة في الساحة تهدف الى إسقاط النظام واقامة البديل الوطني الديمقراطي عبر استنهاض الحركة الجماهيرية في إتجاه الانتفاضة الشعبية الشاملة كوسيلة لتحقيق ذلك الهدف .. بعض تلك الأحزاب ، وبالتنسيق (...)
إلى قيادات الحركة الشعبية: ألم تحن ساعة الوحدة؟ 2018-11-01 15:54:36 الواثق كمير kameir@yahoo.com انشققت الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان في 28 أغسطس 1991، في أعقاب إعلان رياك مشار ولام أكول انقلابهما "النظري" ضد رئيس الحركة الشعبية، تحت شعار "لماذا يتوجب على قرنق أن يذهب؟"، (...)
المهدي لن يعودَ للخرطوم معصوب العينين 2018-11-01 15:52:28 بقلم: الجميل الفاضل تسعةُ أشهرٍ تكفي لأن تضعَ كلُ ذاتِ حَملٍ حملها، لو أنّه وقعّ ليلة خروجِ "المهدي" الأخير الي منفاه إنها ثلاثمائة يومٍ، يَكّتُبَ الآن فصلها الخِتامي.. هذا الزعيمُ التاريخيُ الكبير – آخر العنقودِ الجميل (...)
المزيد