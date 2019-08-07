 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 7 آب (أغسطس) 2019

540 ألف طن من القمح مساعدات سعودية إماراتية للسودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الرياض 7 أغسطس 2019- قدّمت دولتا الإمارات والسعودية، الأربعاء 540 ألف طن من القمح، لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني، لثلاثة أشهر، كمرحلة أولى، حيث تم توريد الدفعتين الأولى والثانية وشملت 140 ألف طن من القمح.

PNG - 161.7 كيلوبايت
سفير المملكة دشن من بورتسودان حزمة المساعدات الزراعية للسودان .. صورة من (الشروق)

وأكد المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "و ا س " أن الدعم الغذائي المقدم للشعب السوداني يأتي بتوجيهات من قيادتي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وانطلاقا من حرصهما على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من الغذاء، وعدم تأثره بالمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وفقا لوكالة أنباء السعودية.

وقال السويدي: "إن قيادة البلدين حريصة على تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة ليتجاوز السودان الظروف الصعبة التي يعيشها، وصولا للاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن حزمة المساعدات المقدمة تأتي انطلاقا من الروابط الأخوية التي تجمع الشعب السوداني بالشعبين الإماراتي والسعودي".

وتشير "سودان تربيون" الى أن السفير السعودي في السودان علي بن حسن جعفر، وصل الثلاثاء إلى مدينة بورتسودان وشهد من هناك وصول سفينة تحمل أكثر من 50 ألف طن من الأسمدة والمغذيات الزراعية لمساعدة السودان.

وقال بن جعفر إن وصول المساعدات يأتي استمراراً للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبنائه.

وأوضح أن المساعدات امتداد للدعم المالي البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي قدمته السعودية والإمارات منها ٥٠٠ مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.

وشدد جعفر على أن هذا الدعم المباشر للشعب السوداني ينطلق من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم.

وكانت السعودية والإمارات أعلنتا منتصف شهر يوليو الماضي عن إرسال مساعدات للسودان، تشمل أسمدة واحتياجات أخرى، لتغطية احتياجات العروة الصيفية للموسم الزراعي الحالي.

واستقبل ميناء بورتسودان في نهاية الشهر الماضي باخرة تحمل 25 ألف طن سماد اليوريا من المملكة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

قوى الحرية والتغيير حلفاء وليسوا بإعداء. 2019-08-07 19:14:58 مبارك أردول بعد التوقيع على الاعلان الدستوري امس الاول تباينت الرؤى بين مكون الجبهتين الثوريتين وبقية مكونات قوى الحرية والتغيير حوله، ولكن اذا تركنا جانبا التفاؤل الذي نتميز به حيال الاتفاق والتشدد الذي اظهره البعض (...)

على هامش الإعلان الدستوري 2019-08-04 22:14:14 بقلم : محمد عتيق في وثيقة الإعلان الدستوري التي توافقت عليها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري إشارة إلى أن مسألة التقسيم الإداري للبلاد متروكة للحكومة القادمة ، أن تدير البلاد بما تراه مناسباً لحين البت النهائي في (...)

يا جيش: أرفع يدك فوق التفتيش بالذوق! 2019-08-01 19:21:20 مجدي الجزولي أثار انتكاس انقلاب الفريق هاشم عبد المطلب، رئيس الأركان المشتركة وهو القيم على القوات المسلحة بحكم منصبه، ردود أفعال شتى وافقت في أغلبها الرواية الرسمية للمجلس العسكري، أن الانقلاب من تدبير طرف من الحركة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.