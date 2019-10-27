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55 ألف دولار من السفارة الأميركية لتعزيز التعليم العالي في السودان

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الخرطوم 27 أكتوبر 2019- قالت السفارة الأميركية في الخرطوم إنها قدمت 55 الف دولار كمنحة لمعهد التعليم العالي في الولايات المتحدة لتعزيز قطاع التعليم العالي في السودان.

وأوضحت في بيان صحفي الأحد أن المنحة المقدمة عن طريق قسم الشؤون العامة في السفارة هي متابعة لمنتدى التعاون السوداني الأميركي الذي انعقد في 2018 حول التعليم العالي والبحث العلمي، وتم بموجبه توقيع مذكرات تفاهم بين مسؤولي الجامعات لإضفاء طابع رسمي على 13 شراكة أميركية سودانية.

وأشار البيان إلى أن معهد التعليم الدولي سيقوم بتعزيز الشراكات بين السودان والولايات المتحدة من أجل تعزيز التعاون بين البلدين والمساهمة في التنمية الشاملة للسودان.

وقال إن المعهد الدولي قيم في أكتوبر 2017م إمكانية عقد شراكات في التعليم العالي بين الولايات المتحدة والسودان بدعوة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة الأميركية بالخرطوم بناءً على مبادرات أخرى عبرت عن دفء العلاقات الدبلوماسية -مثل استئناف برنامج فولبرايت الأميركي للخريجين ووفد برنامج الزائر الدولي المكون من 13 من أساتذة الجامعات السودانية ووكيل وزارة التعليم العالي في عام 2016م.

وأشار البيان إلى أن التقييم استقبل بقدر كبير من الاهتمام مثل هذه الشراكات وسط المؤسسات السودانية وأدى إلى التعاون بين مكتب الشؤون العامة بالسفارة ووزارة التعليم العالي في السودان لتخطيط وتنفيذ منتدى التعاون السوداني الأمريكي الرائد في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وشارك في المنتدى 35 ممثلاً من 25 مؤسسة أمريكية مختلفة من مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة، وكانوا يمثلون 16 ولاية من أصحاب المصالح المختلفة مثل الجامعات الحكومية وكليات الفنون الليبرالية وجامعات البحوث الخاصة والوكالات الحكومية الفيدرالية وغير الربحية.

وفي ختام المنتدى، الذي عقد في الفترة ما بين 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2018م، وقع العديد من المشاركين على مذكرات تفاهم لتصل إلى 13 شراكة أمريكية سودانية.

وقال بيان السفارة إن 28 أكتوبر يمثل الذكرى السنوية الأولى لتأسيس منتدى التعاون السوداني الأميركي.

وأضاف" السفارة الأميركية متحمسة لوضع حجر الأساس للشراكات الدولية وبرامج بناء القدرات للسودان، التي بدورها يمكن أن تساعد في تحسين جودة التعليم العالي في السودان".



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